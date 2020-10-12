Yüz yüze eğitim sertifikası

Okulların öğrenciler için hazır hale getirilip, hijyen şartlarına uyulduğu, gerekli tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi. Covid -19 tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü arasında imzalanan protokolle uygulanmaya konulan ‘Okulum Temiz’ projesi sertifikası almaya hak kazanan okullara teslim edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘’Okullarımızın kısa bir süre içerisinde göstermiş oldukları gayretler takdire şayandır. Her türlü duruma karşı kendilerini yenileyebilen, kurumlarındaki yenilikleri eğitim ortamlarına aktaran tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. İlçemiz okullarının hepsi Okulum Temiz belgesini almaya hak kazandı. Alınan belgeler okullarımızın temizliğini ispatıdır’’ dedi.