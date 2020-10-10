Yüz yüze eğitim konuşuldu

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Merkez Okul Müdürlerinin katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirilen toplantıda, yüz yüze eğitimin ayrıntıları konuşuldu. Toplantıda, okul öncesi eğitim, ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar, ortaokul 8. sınıflar, lise 12. sınıflar ile köy okullarında uygulanacak yüz yüze eğitimin ayrıntıları ele alındı. Öğrencilerin sınıfta oturma düzeni, okulların tüm çevresi ile ortak kullanım alanlarının dezenfekte edilmesi, maske, sosyal mesafe, ders programları, canlı dersler, EBA kullanımı, okul servis denetimleri, taşımalı eğitim, öğretmen eğitimleri, tablet dağıtımı, okullar, pansiyonların son durumları masaya yatırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzuna göre tüm eğitim kurumlarının hazır hale getirilmesi konuları üzerinde gerekli açıklamalar yapılıp, kararlar alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile okul müdürleri talep ve önerilerini dinleyen Yazıcı, yapılan ve yapılacak her çalışmanın geleceğimizin teminatı öğrencilerin sağlıklı ve hijyenik bir ortamda verimli bir eğitim alması için çok önemli olduğunu dile getirerek, toplantıya katılanlara teşekkür etti.