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Yüz yüze eğitim

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 1 Mart itibariyle uygulamalı eğim alanlarında 2 bin öğrencinin yüz yüze eğitime başlayacağını söyledi.

22 Şubat 2021 Pazartesi 00:34
Yüz yüze eğitim

Karadağ, rektörlükte düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığı ve YÖK'ün açıklamalarına istinaden uygulamalı olan bölümlerle ilgili senatoda yüz yüze eğitim kararı aldıklarını belirtti. Karadağ, "Tıp fakültesi ve sağlık temelli okullar ile uygulamalı bölümlerdeki öğrencilerimizi çağırdık. 1 Mart itibariyle eğitim öğretime başlıyoruz. 2 bin civarında öğrencimiz aramıza katılacak. Hem konaklama hem de ulaşım konusunda gerekli konforu sağlayarak eğitim öğretimde bir sıkıntı yaşamayız diye temenni ediyorum" dedi. Diş hekimliği fakültesine dekan atandığını aktaran Karadağ, "Kuruluş aşamasını tamamlayan diş hekimliği fakültemiz, inşallah dekanımızın göreve başlamasıyla çalışmalarını hızlandıracak ve 2022'de öğrenci almaya başlayacak" diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Yüz Yüze Eğitim
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