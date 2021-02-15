Yüz yüze eğitim bugün başladı

Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda derslerin haftada 5 gün yüz yüze olacak şekilde işleneceği kaydedildi. Yozgat Merkeze bağlı, Çadırardıç İlkokulu-Ortaokulu, Hüseyin ve Saffet Coşkun İlkokulu-Ortaokulu, Esenli Bilal Şahin İlkokulu/İHO, Musabeyli Şehit Mustafa Uğur İlkokulu- Ortaokulu, Osman Paşa İlkokulu-Ortaokulu, Sarıfatma İlkokulu-Ortaokulu, Bişek Şehit Adem Kocadağ İlkokulu-Ortaokulu, Refika-Mustafa Kıymazaslan İlkokulu-Ortaokulunda eğitim bugün başladı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında il genelindeki Okul Müdürlerinin bölümler halinde katılımıyla video konferans sistemi üzerinden eğitim süreçlerini değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Yüz yüze eğitime geçilen köy okulları ile 1 Mart'ta yüz yüze eğitime geçilecek olan tüm okulların hazırlıkları, yapılan ve yapılacak faaliyetler ile ilgi çalışmalar, okullarımızın salgın sürecine uygun hale getirilmesi için alınacak önlemler, sınıflarımızın yüz yüze eğitim için uygun hale getirilerek, dezenfekte işlemlerinin yapılması, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), ESER projesi ve alt projelere katılım ve takibi, sosyal sorumluluk projeleri, TEKNOFEST yarışmaları, TÜBİTAK projeleri, destekleme ve yetiştirme kursları, halk eğitim merkezlerimizde açılan ve açılacak kurslar, okuma yazma kurslarına katılım konuları görüşülerek gerekli kararlar alındı.