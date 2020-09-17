Yüz yüze eğitim başlıyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, okullarda yüz yüze eğitimin ilk haftasında gerçekleştirilecek olan ‘Uyum Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususları’ belirleyerek rehber hazırladı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştırılan rehber, tüm okullara ulaştırıldı. Rehberde, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve okul yöneticileri için planlanan tedbirler paylaşıldı. Rehbere göre, okul yönetimleri uyum programının 21-25 Eylül 2020 haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar verecek. Uyum Programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, ilkokul 1. sınıflarda ise 30’ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10’ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak. İmkân ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması sağlanıp her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olması da hedeflendi. Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak. Öte yandan, veli isteğiyle okula yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler tespit edilerek bu öğrencilerin eğitimlerine yönelik tedbirler okul yönetimleri ve öğretmenlerle birlikte alınması da kararlaştırıldı. Bu süreçte okullara zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecek, zorunlu durumlarda ise ziyaretçinin kaydı tutularak tedbirler doğrultusunda kabulü sağlanacak.

SAĞLIK OLMADAN EĞİTİM OLMAZ

Okul Öncesi ve İlkokul 1. Sınıflar Uyum Programı Etkinliklerinde çocuklara sağlıklı yaşam konusunda bilgi verilecek. Hijyen, sosyal mesafe, korku ve kaygılardan kurtulma gibi etkinliklerin yanı sıra öğrencilerin okulu ve çalışanları tanımalarına yönelik etkinlikler düzenlenecek. ‘Sağlık Olmadan Eğitim Olmaz’ parolasıyla hazırlanan etkinliklerde, eğitimle ilgili tüm paydaşların uyması gereken hususlar ve beklentiler de yer aldı.. Rehberde, okula uyum programı kapsamında yararlanılabilecek kaynaklar da paylaşıldı.