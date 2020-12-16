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Yüz yüze eğitim başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Covid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yüz yüze eğitime başladı.

16 Aralık 2020 Çarşamba 00:11
Yüz yüze eğitim başladı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne de gönderilen resmi yazı ile ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarında, Covid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yüz yüze eğitime geçildi. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar, il müdürlüklerine tebliğ edildi. Yazıda, ‘’Tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Covid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yüz yüze eğitime geçirilecektir. Tam gün hizmet veren anaokullarımızın çoğunlukla özel öğretim kurumlarına bağlı okullarımız olduğunu dikkatinizi çekmek isterim’’ denildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, resmi yazı doğrultusunda uygun olan okulların yönetimini bilgilendirerek, yüz yüze eğitime kurallara uyulması kaydıyla başlatılmasını sağladı. Özel Anaokullarında dün sabah saatlerinde velileri tarafından okula getirilen öğrencilerin ateşleri ölçülmesinin ardından okullarına giriş yaptı. Minik öğrencilerin sınıflarına ve arkadaşlarına yeniden kavuşmasının mutlulukları ise gözlerinden okunuyordu. 

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Yüz Yüze Eğitim Başladı
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