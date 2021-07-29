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Yurtlarda eğitim hazırlığı

Yozgat’ta bulunan Yükseköğrenim Öğrenci Yurtlarında, salgında zorunlu izolasyon için kullanılan yurtların bakım ve onarım yapılması nedeniyle 31 Temmuz’a kadar tahliye edilerek, 3 Eylül’den itibaren hizmete açılmasına yönelik hazırlık yapılması istendi.

29 Temmuz 2021 Perşembe 00:44
Yurtlarda eğitim hazırlığı

Yozgat Bozok Üniversitesi’nde yüz yüze eğitimin 13 Eylül’den itibaren başlaması planlanırken, yurtlarda da gerekli hazırlıklara başlanıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, yurtların 3 Eylül’den itibaren üniversitelilerin hizmetine açılacağını belirterek, salgında izolasyon amacıyla kullanılan bakanlık yurtlarının en geç 31 Temmuz’a kadar tahliye edilmesini istedi. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er imzasıyla valiliklere gönderilen genelgede, “İzolasyon amacıyla kullanılan yurtlarımızın öğrenci hizmetine hazır hale getirilebilmesi için yapılacak olan bakım, onarım, donatım, temizlik ve benzeri işler nedeniyle en geç 31 Temmuz 2021 tarihine kadar tahliye edilmesinin sağlanması hususunda gereğini rica ederim” denildi. İzolasyon yurdu olarak kullanıldığı tarihten bu yana 143 bin 289 kişinin yurtlarda barındığının kaydedildiği genelgede, 13 Temmuz 2021 itibarıyla 58 ilde bulunan 64 yurtta, 142 kişinin Sağlık Bakanlığı personeli, 28 kişinin sosyal izolasyon ve gözlem merkezinde tedavi gören vatandaşlar, 922 kişinin zorunlu izolasyon altına alınan vatandaşlar olmak üzere toplam bin 92 kişinin barındırılmaya devam edildiği bilgisine yer verildi. Normalleşme takvimine göre üniversitelerin 2021-2022 akademik yılı 13 Eylül itibarıyla başlayacak. YÖK de Sağlık Bakanlığı’na yazı göndererek, yüz yüze eğitimin yapılabilmesi için üniversitelerdeki akademik, idari personel ile örgün öğretimdeki öğrencilerin eylüle kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istemişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da üniversite öğrencileri için aşılamanın 13 Eylül’e kadar tamamlanmasının planlandığını açıklamıştı.

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Yurtlarda Eğitim Hazırlığı
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