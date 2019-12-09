Yurtlara yakın takip

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘’Günde dört öğün yemek, gayet nezih bir ortam, çok güzel bir aile yuvası. Geleceğimizi şekillendirecek olan kızlarımızın talep, istek, tavsiye ve hedeflerini dinledik, yarınlara dair ümitlerimiz daha da arttı’’ dedi. Aksoy, öğrencilere ablalık yapan Müdür Yardımcısı Hacer Çetin ile Okul Müdürü Ahmet Kılıç’a dört öğün yemekle öğrencilere ev tadında yemek sunan Öğretmenevi Müdürü Bekir Sarp ve Müdür Yardımcısı Zeki Etmez’e teşekkür etti.