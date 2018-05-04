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Yurtlar sanat merkezi oldu

YOZGAT’ta Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlar Halk Eğitim Merkezi desteğiyle açılan kurslarla sanat merkezine dönüştü.

Yurtlar sanat merkezi oldu

YOZGAT’ta Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlar Halk Eğitim Merkezi desteğiyle açılan kurslarla sanat merkezine dönüştü.

04 Mayıs 2018 Cuma 07:00
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Yurtlar sanat merkezi oldu

Esentepe Sabancı Kız Yurdu öğrencileri, Halk Eğitim Merkezi kurslarında ürettikleri ürün ve el işlerini sergiye sundu.
Sabancı Kız Yurdu’nda gerçekleşen sergiye Kredi ve Yurtlar Kurumu Yozgat İl Müdürü Rasim Parlak, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şenay Daştan Sipahi, Yozgat Belediyesi Kültür Müdürü Fadime Solmaz, akademisyenler, usta öğreticiler ve öğrenciler katıldı. Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Rasim Parlak, kuruma bağlı tüm yurtlarda Halk Eğitim Merkezi’nin desteğiyle kurslar açtıklarını, öğrencilerin yurtlarda sadece barınma hizmeti almadığını, bunun yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif kurs hizmetleri de verildiğinin altını çizdi. İl Müdürü Parlak, bu kapsamda Sabancı Kız Yurdunda barınan öğrencilerin ahşap yakma, tel işçiliği, kumaş boyama, sepet örücülüğü, takı tasarım kurslarında el emeği göz nuru ürünler meydana getirdiğini ifade etti. Parlak, “Tüm yurtlarımızdaki bu eserleri önümüzdeki haftalarda Yozgat Belediyesi’nin desteğiyle Büyük Sinema Kültür Merkezinde açacağımız büyük bir sergiyle tüm halkımızın beğenisine sunacağız” şeklinde konuştu.

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