Yurt başvuruları başladı

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 2019-2020 dönemi yurt başvuruları devam ediyor. Üniversite okuyacak öğrencilerin barınma ihtiyacını gideren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına kayıt başvurularının 26 Ağustos Pazartesi günü ise sona ereceği öğrenildi. Öğrenciler yurt başvurularını e-devlet üzerinden dolduracakları bir form ile kolay bir şekilde gerçekleştirebileceği bildirildi. Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ait beyanlar alınacağı, başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşunun ise beyanları değerlendireceği ifade edildi. Yurt hakkı kazananların dışında kalan öğrencilerin, puanlarına göre yedek sırasına alınacağı, bu öğrencilerin, kayıt yaptırmayanların yerlerine ve boşalan yerlere yerleştirilmelerinin yıl boyunca devam edeceği de vurgulandı.