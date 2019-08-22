Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19°
hafif yağmur
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95522
ALTIN
276.506
DOLAR
5.7158
STERLİN
6.9364
EURO
6.3462

Yurt başvuruları başladı

ÜNİVERSİTE okuyacak öğrencileri yakından ilgilendiren yurt başvuruları önceki gün itibariyle başladı.

Yurt başvuruları başladı

ÜNİVERSİTE okuyacak öğrencileri yakından ilgilendiren yurt başvuruları önceki gün itibariyle başladı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
Yurt başvuruları başladı

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 2019-2020 dönemi yurt başvuruları devam ediyor. Üniversite okuyacak öğrencilerin barınma ihtiyacını gideren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına kayıt başvurularının 26 Ağustos Pazartesi günü ise sona ereceği öğrenildi. Öğrenciler yurt başvurularını e-devlet üzerinden dolduracakları bir form ile kolay bir şekilde gerçekleştirebileceği bildirildi. Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ait beyanlar alınacağı, başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşunun ise beyanları değerlendireceği ifade edildi. Yurt hakkı kazananların dışında kalan öğrencilerin, puanlarına göre yedek sırasına alınacağı, bu öğrencilerin, kayıt yaptırmayanların yerlerine ve boşalan yerlere yerleştirilmelerinin yıl boyunca devam edeceği de vurgulandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurallar anlatıldı
Kurallar anlatıldı
Tercihler sağlıktan yana
Tercihler sağlıktan yana
Onlar bunu hep yapıyor
Onlar bunu hep yapıyor
Kampüsü gezdirdi
Kampüsü gezdirdi
Güçlü başlamak istiyoruz
Güçlü başlamak istiyoruz
Hukukta yapılanma
Hukukta yapılanma
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim