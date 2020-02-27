YUREKLERi DE ISITACAKLAR

YOZGAT Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, yarışma için başladıkları çalışmayı sosyal sorumluluk projesine dönüştürdü. Öğretmenleri Hamide Günay ve Leyla Göktaş’ın öncülüğünde başlatılan sosyal sorumluluk projesine katılan öğrenciler, Engelliler Haftasında teslim edilmek üzere, engelliler için teneffüs saatlerinde atkı ve bere örmeye başladı. Yozgat Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri yurt genelinde yapılacak olan ‘İyilik düşün, iyilik yap’ isimli yarışma için fikir üretmeye başladı. Geliştirilen fikir ile teneffüs saatlerinde öğrenciler tarafından yün iplikten atkı ve bere örülmesine karar verildi. Öğrenciler başladıkları örgü işini benimseyince, kendilerine katılan yeni arkadaşları da oldu. Öğrenciler, teneffüs zili çaldığında kitaplarını kaldırıp, sıralarının altında bulunan örgülerini çıkartarak, örmeye başlıyorlar. Öğrencilerden Gökçem Şimşek, ‘’Önce yarışma için bu çalışmaya başladık ama artık konu yarışmadan çıktı. Sosyal sorumluluk çalışmasına dönüştü. Yozgat Alpaslan Türkeş Huzur Evi’nde yakalan engelli kardeşlerimiz, büyüklerimiz için örgü örüyoruz. Onları düşündükçe yaptığımız çalışmadan da daha farklı bir zevk alıyoruz’’ dedi. Öğrencilerden Tuğba Yiğit, kendileri için teneffüs saatinin önemli olduğunu belirterek, ancak bu saati birilerine yardım amaçlı kullanmaktan mutlu olduklarını söyledi. Öğrenci Nebahat Uslukılıç ise, ‘’Teneffüse çıkmıyoruz, özel ihtiyaçlarımız dışında. Örgü örmeyi bazı arkadaşlarımız bilmiyordu veya az biliyorlardı. Bilenler bilmeyenlere gösterdi. İyi bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Engelli kardeşlerimizin yüreğine dokunmanın heyecanı bizleri mutlu ediyor’’ ifadelerini kullandı.