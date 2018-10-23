YURDUM EViM OLSUN

Yozgat Valiliği Salonunda yapılan toplantıya Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, bazı okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tanıtım programında Erdoğan Akdağ Fen Lisesi öğrencileri hazırladıkları tiyatro gösterisi ile yurt ortamının anlatırken, Şehit Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri ise işaret diliyle nasıl iletişim kurduklarını gösterdiler. Daha sonra İl genelinde bulunan meslek liseleri hazırlanan slayt ile tanıtıldı. Program sonunda konuşan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Mesleki eğitimin ülkemizin geleceği ve kalkınması açısından hem birbirimize iş gördürebilme ve nitelikli eleman yetiştirme açısından önemli olduğunu söyledi. Yazıcı, İlimizde istihdamın daha nitelikli hale getirilmesi, kaliteli insan gücünün arttırılması bu noktada gerekli planlamaların yapılması ve sektörün ihtiyacı olan ara eleman ihtiyacını yetiştirebilmek için bir planlamalarının olduğunu vurguladı. Bu planlama dahilinde önümüzdeki 5 yıl içerisinde mesleki eğitim ve Yozgat’taki tüm sektörlerin ihtiyaç analizlerini çıkarmak üzere olduklarını dile getiren Yazıcı, ‘’Önümüzdeki 5 yıl içerisinde alan ve dalları buna göre planlar ve mevcutları daha nitelikli hale getirirsek inşallah Yozgat’taki tüm sanayicilerimizin ve KOBİ’lerin ihtiyacını karşılama noktasında Milli Eğitim olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Hem il içinde hem de ilimiz dışında pansiyonlarımıza öğrencilerimiz gelmekte. Yozgat merkez başta olmak üzere il genelindeki pansiyonların çocuklarımızın yetenekleri doğrultusunda hazırlanması ve devletimizin onlara sunduğu hizmetin en güzel şekilde sunulması, onların gelecekte olan vatana, devlete bağlılığı ve devletimizin müşfik yüzünün en güzel gösterildiği yerler pansiyonlar olduğu için pansiyonlarımızın dizaynı ve hizmet sunumu açısından daha kaliteli bir sunum yapmak üzere çalışma yapıldı. Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 50 bin lira bütçe ayrılarak bu hizmetler sunuldu inşallah bu noktada gelişim süreçleri devam edecek ve pansiyonlarımız bu güzide yavrularımızın hizmetine daha nitelikli ve kaliteli sunmak için çabalarımız sürecektir’’ dedi.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ise Türkiye’de meslek liseleri önemli bir olay olduğunu belirtti. Özellikle 1998 yılında 28 Şubat kararları arifesinde meslek liselerinin önüne katsayı engelinin koyulduğunu hatırlatan Vali Yurtnaç, ‘’Eğitimdeki fırsat eşitsizliği ortaya çıktı. O dönemde Meslek Lisesinde okuyan arkadaşlarımız olumsuz bir puanlama ile karşı karşıya geldiler ve Türkiye’nin en önemli ihtiyacı olan meslek liselerinin önünü kapattılar. Bu Türkiye için bir hadikaptı. Şimdi bunu çeşitli siyasi fikirler altında kişiler veya yönetimler yapabilir ama hiç kimse bulunduğu ülkenin geleceğini kendi siyasi düşünceleri çerçevesinde ortadan kaldırmamalıdır. Meslek liseleri KOBİ’ler dediğimiz küçük orta ölçekli işletmelerin eleman ihtiyaçlarını karşılar. Kaynakçısı, mühendisi, mobilyacısı gibi işçiler devlet tarafından eğitilip sanayi sektörüne aktarılması gerekir bunu da meslek liseleri aracılığı ile yaparsınız. Ama şimdi bir tarafta sanayide işçiye ihtiyaç var öbür tarafta sanayinin istediği şekilde eğitilmiş gençler yok. Ne oluyor bu sefer eğitiminizi ve üretiminizi yapamıyor geliştiremiyorsunuz’’ diye konuştu.

Konuşmaların ardından fuaye salonunda hazırlanan el sanatları sergisi gezildi.

