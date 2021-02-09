Yüksekokullar masaya yatırıldı

YOZGAT Bozok Üniversitesi’nde ‘Eğitim ve Süreçler Bağlamında Meslek Yüksekokullarının Bugünü ve Geleceği’ konulu çevrimiçi çalıştay düzenlendi. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Karadağ, gençlerin teknik, bilgi-beceri, donanım noktasında daha iyi bir noktada olması için Meslek Yüksekokullarının da masaya yatırılması, ciddi bir revizyondan geçmesi gerektiğine dikkat çekti. Meslek Yüksekokullarının güncel sorunlarına ilişkin alanında uzman akademisyenlerin ve sektör temsilcilerinin konuşmacı olarak katıldığı çevrimiçi çalıştayda, Meslek yüksekokullarında uygulamalı eğitim, kalite ve kariyer süreçleri detaylı olarak ele alındı. Çalıştayın açılışında konuşan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Meslek Yüksekokulları, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu ve her biri alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip ara eleman yetiştirilmesi maksadıyla kurulduğunu belirterek, Meslek Yüksekokullarının teknik ve mesleki anlamda yükseköğretimin en önemli bileşenlerinden birisi olduğunu söyledi. Karadağ, gençlerin teknik, bilgi-beceri, donanım noktasında daha iyi bir noktada olması için Meslek Yüksekokullarının da masaya yatırılması, ciddi bir revizyondan geçmesi gerektiğine dikkat çekti. Karadağ, ‘’Bunun yolu Meslek Yüksekokullarında verilecek pratik ve uygulamalı eğitimin ve yine Meslek Yüksekokullarının kalite ve kariyer süreçlerini gözden geçirilmesine ve kendilerini revize etmelerine bağlıdır’’ dedi.

986 AKTİF YÜKSEKOKUL VAR

YÖK’ün güncel verilerine göre Türkiye genelinde 986’ü aktif, 38’i pasif olmak üzere bin 24 Meslek Yüksekokulu bulunduğu bilgisini veren Karadağ, 8 milyona varan yükseköğrenim öğrencilerinin 2 milyona yakınını MYO öğrencilerinin oluşturduğunu dile getirdi. Karadağ, ‘’Devletimizin büyük yatırımlarla fiziki imkân, teknik donanım, insan gücü istihdamı ile hazır hale getirdiği okullarımızda bizlere düşen istikbalde ülkemizi daha ileriye taşıma azmi ve gayretinde olan gençlerimizi yetiştirmektir. Türkiye’nin bölgesinde ve küresel dünya ölçeğinde rakipleriyle yarışabilmesi elbette bilim, teknik ve teknolojinin yol açıcı gücü ve bu tekniğin başında yer alacak nitelikli insan gücüne sahip olmasından geçmektedir. Yükseköğretime ve özelde bugün konumuz olması hasebiyle Meslek Yüksekokullarına bu zaviyeden bakmak durumundayız. Pandemi dönemi hayatımıza pek çok kısıtlamalar getirirken, uzaktan eğitim süreciyle eksiklerimizi gözden geçirme, değişen dünya ve salgının etkilerine karşı yeni hazırlıklar yapmayı da zaruri kılmıştır. Meslek Yüksekokullarımızın da bu süreçte masaya yatırılması ve değerlendirmeye tabi tutulması bu süreci avantaja çevirecek önemli bir adımdır’’ diye konuştu. Yozgat Bozok Üniversitesi merkez kampüsü ve ilçelerinde yer alan 9 Meslek Yüksekokulunda, akademisyen ve öğrencilerle birlikte süreci en verimli, istifadeli geçirebilmek için gayret gösterdiklerini kaydeden Karadağ, Meslek Yüksekokulu özelinde e- bülten yayına başlanması ve Meslek Yüksek Okulları Koordinatörlüğü kurulmasının Üniversite açısından güzel gelişmeler olduğunun altını çizdi. Daha sonra Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Gazi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Koordinatörü Prof. Dr. Erdal Irmak, Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Mesut Ertan Gümüş sunumda bulundu.