Yüksekokulda yeni dönem

YOZGAT Bozok Üniversitesi Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu, düzenlenen tören ile görevini Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ejder Çelik’e devretti.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilen devir teslim töreninde görevi devreden Kurtoğlu’na katkılardan dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki akademik hayatında başarı dileklerinde bulundular.

Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevinin tevdi edilmesinden dolayı kendisine duyulan güvene layık olacağını belirten Doç. Dr. Ejder Çelik, Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu'nu daha iyi noktaya taşımak için özveri ile çalışacaklarını ifade etti.

Rektör Karadağ, görevi devreden Kurtoğlu’na katkılarından dolayı teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti, göreve yeni başlayan Doç. Dr. Ejder Çelik’e başarı dileklerinde bulundu.