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Yüksekokula atama

BOZOK Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Nihal İnandıklıoğlu’ndan boşalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Caniklioğlu atandı.

Yüksekokula atama

BOZOK Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Nihal İnandıklıoğlu’ndan boşalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Caniklioğlu atandı.

22 Mart 2019 Cuma 00:00
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Yüksekokula atama

 Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret ederek yeni Müdür Caniklioğlu’na yeni görevinde başarılar diledi. 

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