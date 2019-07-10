Yüksekokul Fakülte oluyor

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, bünyesinde spor kompleksi, diğer idari bilimleri ile inşaatına başlanılan yeni binanın tamamlanarak, hizmete açıldığında bölgesinde iddialı bir fakülte olarak, Türk sporuna hizmetini sürdüreceğini söyledi. Karadağ, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hayrettin Gümüşdağ’dan yüksekokul hakkında bilgiler aldı. Karadağ, ‘yaşam boyu spor’ anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek, uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör ve rekreasyon liderleri yetiştirmek gibi bir misyona sahip Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun kendi kulvarı içerisinde üniversitenin sportif faaliyetlerinde gerek bireysel gerekse takım başarıları ile Yozgat’ın Türkiye ve dünyaya tanıtımında ciddi anlamda katkı sağladığını kaydetti. Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu’nun Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürüleceği müjdesini veren Rektör Prof. Dr. Karadağ, “Milli sporcuların da Bozok Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu tercih etmeleri yolunda bizim vizyonumuz, başarılarımız önemli. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz, sporun birçok dalında beceri ve yeteneklerini ortaya koyacak tarzda geleceğin milli sporcusu, beden eğitimi öğretmeni başta olmak üzere spora katkı sunan donanımlı bireyleri yetiştirip topluma kazandırma anlamında önemli bir görev ifa ediyor” diye konuştu.