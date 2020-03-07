YUKSEKOKUL AÇILIYOR

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ilçeyi ziyaret ederek, okulun bu yıl öğrenci alacağının müjdesini verdi. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in de katılımı ile yapılan toplantıda, yüksek okul konusu masaya yatırıldı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ilçede okulun açılması sürecinde olduğu gibi bu aşamadan sonra da Sarıkaya Belediyesi olarak şartların daha da güzelleştirilmesi adına çalışmalarını artırarak devam ettireceklerini söyledi. Okulda görev yapacak olan Akademisyenler Hanife Doğan, Hilal Şahan, Hanife Abakay ve Şemsinur Göçer'de birer konuşma yaparak, yüksekokulun gelişimi adına ellerinden gelen gayreti sarf edeceklerini dile getirdi. Toplantı sonrasında Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Rektör Ahmet Karadağ, Kaymakam Yasin Özcan, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, akademisyenler ve beraberindekiler hep birlikte yüksekokul binasını gezerek incelemelerde bulundular.