Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
109601
ALTIN
327.305
DOLAR
6.0875
STERLİN
7.9339
EURO
6.8838

YUKSEKOKUL AÇILIYOR

SARIKAYA ilçesinde uzun zamandır açılması için çalışmalar yapılan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Meslek Yüksekokulu’nun bu yıl öğrenci alımına başlayacağı bildirildi.

07 Mart 2020 Cumartesi 03:53
YUKSEKOKUL AÇILIYOR

 Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ilçeyi ziyaret ederek, okulun bu yıl öğrenci alacağının müjdesini verdi. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in de katılımı ile yapılan toplantıda, yüksek okul konusu masaya yatırıldı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ilçede okulun açılması sürecinde olduğu gibi bu aşamadan sonra da Sarıkaya Belediyesi olarak şartların daha da güzelleştirilmesi adına çalışmalarını artırarak devam ettireceklerini söyledi. Okulda görev yapacak olan Akademisyenler Hanife Doğan, Hilal Şahan, Hanife Abakay ve Şemsinur Göçer'de birer konuşma yaparak, yüksekokulun gelişimi adına ellerinden gelen gayreti sarf edeceklerini dile getirdi. Toplantı sonrasında Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Rektör Ahmet Karadağ, Kaymakam Yasin Özcan, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, akademisyenler ve beraberindekiler hep birlikte yüksekokul binasını gezerek incelemelerde bulundular.

Anahtar Kelimeler:
YUKSEKOKUL AÇILIYOR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okul Güvenliği konuşuldu
Okul Güvenliği konuşuldu
Toprak katmanlarını tanıdılar
Toprak katmanlarını tanıdılar
Kısa Film Çektiler
Kısa Film Çektiler
Anneler de okulda
Anneler de okulda
Okulun ihtiyar delikanlısı
Okulun ihtiyar delikanlısı
Kurs Devam ediyor
Kurs Devam ediyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim