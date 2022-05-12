Yozgat’tan Uşak’a eğitim

Eğitim çalışmalarını aralıksız sürdüren Böyüakta, Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından düzenlenen ‘Lisans öğrencileri için proje hazırlama Süreçleri’ konulu çevrimiçi video seminere katıldı. Moderatörlüğünü Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Proje Destek Birimi’nden Öğretim Görevlisi Dr. Gülşah Başkan’ın yaptığı seminere farklı üniversitelerden öğrencilerin ve akademisyenler katılım sağladı. Öğrenci projelerinde taklitçi çalışmalardan ziyade özgün fikirler etrafında faaliyetlerin planlanması gerektiğini hatırlatan Böyükata, proje tabanlı çalışmaların öğrencilerin planlı, hedef ve ürün odaklı çalışma yetkinliklerini güçlendireceği yönünde bilgiler verdi. TÜBİTAK programları hakkında da açıklamalarda bulunun Böyükata, üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek amacıyla desteklerin sağlandığı TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve TÜBİTAK 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı ile ilgili tanıtıcı bilgiler verdi. Katılımcıların memnuniyetlerini ifade ettikleri seminerin sununda paylaştığı değerli bilgiler sebebiyle Böyükata’ya teşekkür edildi.