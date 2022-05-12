Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Yozgat’tan Uşak’a eğitim

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Mustafa Böyükata yapmış olduğu çalışmalar ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

12 Mayıs 2022 Perşembe 00:20
Yozgat’tan Uşak’a eğitim

Eğitim çalışmalarını aralıksız sürdüren Böyüakta, Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından düzenlenen ‘Lisans öğrencileri için proje hazırlama Süreçleri’ konulu çevrimiçi video seminere katıldı. Moderatörlüğünü Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Proje Destek Birimi’nden Öğretim Görevlisi Dr. Gülşah Başkan’ın yaptığı seminere farklı üniversitelerden öğrencilerin ve akademisyenler katılım sağladı.  Öğrenci projelerinde taklitçi çalışmalardan ziyade özgün fikirler etrafında faaliyetlerin planlanması gerektiğini hatırlatan Böyükata, proje tabanlı çalışmaların öğrencilerin planlı, hedef ve ürün odaklı çalışma yetkinliklerini güçlendireceği yönünde bilgiler verdi.  TÜBİTAK programları hakkında da açıklamalarda bulunun Böyükata, üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek amacıyla desteklerin sağlandığı TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve TÜBİTAK 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı ile ilgili tanıtıcı bilgiler verdi. Katılımcıların memnuniyetlerini ifade ettikleri seminerin sununda paylaştığı değerli bilgiler sebebiyle Böyükata’ya teşekkür edildi.

Anahtar Kelimeler:
Yozgat’tan Uşak’a EğitimYozgat Bozok üniversitesiMUSTAFA BÖYÜKATATÜBİTAK 2209-AYozgatIlerigazetesiHaber12MayısPerşembe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilime ışık tutuyorlar
Bilime ışık tutuyorlar
Başkanlara ziyaret
Başkanlara ziyaret
‘Kapadokya'yı Keşfediyoruz’
‘Kapadokya'yı Keşfediyoruz’
Eğitim ortamları güçlendirilmeli
Eğitim ortamları güçlendirilmeli
Toplantı yapıldı
Toplantı yapıldı
Akıllı işaretler bilinçlendiriyor
Akıllı işaretler bilinçlendiriyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim