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Yozgat’tan ODTÜ’ye seminer

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerine yönelik ‘Öğrenciler için Proje Tasarım Teknikleri’ konulu seminer verdi.

11 Şubat 2021 Perşembe 00:26
Yozgat’tan ODTÜ’ye seminer

Yaklaşık 30 civarında katılımcının ilgiyle takip ettiği toplantıda Böyükata, proje döngüsü yönetimi, fikir geliştirme ve proje tasarımı teknikleri, proje yazımındaki incelikler ile projelerde kalite unsurları hakkında bilgiler verdi. SWOT analizi yöntemi ile konuya ilişkin nasıl durum tespiti yapılabileceğini de anlattı. Böyükata, uluslararası çalışmalar, AB ve TÜBİTAK projeleri, gönüllülük faaliyetleri gibi birçok alanda edindiği deneyimlerini de paylaştı. Proje yapmaya öğrenciyken başlamanın gerekliliğini ve önemini aktaran Prof. Dr. Mustafa Böyükata, birçok kuruluşun proje kabul ettiğinden de bahsetti. Katılımcıların yaptığı değerlendirmelerde, bir projeyi en başından ele alıp sonuca ulaştırma açısından Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın projelerle ilgili başvurulacak programlar hakkında bilgilendirici ve yol gösterici bir anlatımda bulunmasının, öğrenciler ve proje üretmeye niyetli kişiler için teşvik edici olduğu belirtildi. Öğrencilere bazı önerilerde de bulunan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, son dönemdeki gelişmeleri, yeni kavramları takip edip disiplinler arası çalışmalar yapmalarını tavsiye etti. Proje yarışmalarında derece elde etmek amacıyla değil, süreç içerisinde yeni şeyler öğrenmek maksadıyla yer alınması gerektiğini vurguladı. Öğrencilerin proje faaliyetlerinde akademik danışmanlardan destek almalarının altını çizdi. •Seyfettin Sağlam•

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Yozgat’tan ODTÜ’ye Seminer
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