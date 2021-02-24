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Yozgat’tan Kadıköy’e destek

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘TÜBİTAK Destek Programları ve Yarışmalarına Hazırlık Stratejileri’ konulu seminer etkinliklerine devam ediyor.

24 Şubat 2021 Çarşamba 00:43
Yozgat’tan Kadıköy’e destek

Böyükata, İstanbul Kadıköy Alev Alatlı Bilim ve Sanat Merkezi ‘Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi’ kapsamında Kadıköy ilçesinde görev yapan Meslek Lisesi öğretmenlerine yönelik eğitim verdi. 110’dan fazla kişinin yararlandığı seminerde Prof. Dr. Mustafa Böyükata, TÜBİTAK programları ve proje yarışmalarıyla ilgili bilgiler paylaştı. Proje yarışmalarının hazırlık süreçlerinde dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje yarışmalarının değerlendirme kriterlerine bakmalarının faydalı olacağını ifade etti. Proje konusunun ilgili alanla ilişkili olması gerektiğini hatırlatarak, ekibin proje içeriğine hakim olmasına ve sunumu nitelikli yapmasına vurgu yaptı. Katılımcıların sorularının da cevaplandırıldığı toplantının sonunda faydalı bir etkinlik olduğu belirtilerek, Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür edildi.

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Yozgat’tan Kadıköy’e Destek
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