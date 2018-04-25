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Yozgat’tan İstanbul’a destek

BOZOK Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. Mustafa Böyükata, İlim Yayma Vakfı İstanbul Zaim Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Sosyal bilimler lisansüstü öğrencileri için araştırma projesi hazırlama ve yürütme eğitimi’ programına destek verdi.

Yozgat’tan İstanbul’a destek

BOZOK Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. Mustafa Böyükata, İlim Yayma Vakfı İstanbul Zaim Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Sosyal bilimler lisansüstü öğrencileri için araştırma projesi hazırlama ve yürütme eğitimi’ programına destek verdi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
5 Okunma
Yozgat’tan İstanbul’a destek

Farklı üniversitelerden akademisyenlerinde görev aldığı eğitim çalışmasında Böyükata, verdiği eğitimlerin yanında Eğitim Yöneticisi olarak da görev aldı. Eğitim çalışması iki gün sürdü.

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