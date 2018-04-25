Yozgat’tan İstanbul’a destek

Farklı üniversitelerden akademisyenlerinde görev aldığı eğitim çalışmasında Böyükata, verdiği eğitimlerin yanında Eğitim Yöneticisi olarak da görev aldı. Eğitim çalışması iki gün sürdü.
25 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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BOZOK Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. Mustafa Böyükata, İlim Yayma Vakfı İstanbul Zaim Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Sosyal bilimler lisansüstü öğrencileri için araştırma projesi hazırlama ve yürütme eğitimi’ programına destek verdi.
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