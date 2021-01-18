Yozgat’tan Gaziantep’e seminer

Böyükata’nın verdiği ‘Öğrenci Odaklı Proje Etkinlikleri ve Yarışmalarına Hazırlık Stratejileri’ konulu eğitim semineri, Merkezde Türkçe Öğretmeni olarak görev yapan Hatice Çetinkaya moderatörlünde gerçekleştirildi. Merkez Müdürü Hayri Özaslan’ın selamlama konuşmasıyla başlayan toplantıya, kurumda görev yapan 30 civarında öğretmen ve öğrenciler katıldı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje döngüsü yönetimi, TÜBİTAK proje destek ve yarışma programları hakkında bilgiler verdi. Katılımcıların soruları da cevaplandırıldı. Öğrencilerle iletişim kurulmasını önemseyen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, semineri takip eden öğrencilerle de diyaloglar kurarak, karşılıklı sorular sorma fırsatı oluşturdu. Toplantıya ilişkin katılımcılardan bazılarının yaptığı değerlendirmelerde, TÜBİTAK ve alt birimleri hakkında bilgiler verilmesinin ve tanıtılmasının iyi olduğu, proje sürecinde bilinmesi gereken noktalardan bahsedilmesinin yerinde olduğu belirtildi. Gaziantep Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hayri Özaslan, kendileri için faydalı bir toplantı olduğunu ifade ederek, fedakarca zaman ayırıp, gönüllü olarak sağladığı katkılarından dolayı Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti.