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Yozgat’tan Çankırı’ya

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğretmenlere yönelik ‘TÜBİTAK Destek Programları ve Yarışmalarına Hazırlık Stratejileri’ konulu eğitim seminerine devam ediyor.

03 Şubat 2021 Çarşamba 00:38
Yozgat’tan Çankırı’ya

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim çalışmasına destek veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, daha önce 2015 yılında Çankırı’da öğretmenlere eğitim verdiklerini, 2016 yılında Ilgaz’da da seminer verdiğini hatırlatarak, bölgede başlayan motivasyonun sürdürülmesinin önemine değindi. TÜBİTAK programları hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje döngüsü yönetimi aşamalarını detaylıca izah etti. Proje yazım tekniklerinden bahseden Böyükata, öğrencilerin aktif katılımının sağlandığı projelerin, bilim okuryazarlığı bakımından önemine değindi, proje faaliyetleri ve yarışmalarına yönelik çalışmaların, üniversitelerle işbirliği içerisinde yürütülmesinin de mümkün olduğunu, böylece kalitenin daha fazla güçlendirilebileceği yönünde değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje faaliyetlerinde yer alan öğrencilerin akademik başarılarının desteklenmesi yanında, hayata hazırlanmaları bakımından da fayda elde edeceklerine değindi. Proje faaliyetlerinin ödül elde etme kaygısı ile yapılmasının yanlışlığına vurgu yapan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje çalışmalarındaki süreçleri yaşamanın öğrencilere kazandıracaklarının çok daha önemli olduğunu ifade etti. Bu tür etkinliklerde daha bilinçli hareket etmek gerektiğini; öğrencileri düşündürmek ve akılcı bakış açıları kazandırmak gerektiğini söyledi. Toplantıda katılımcıların soruları da cevaplandırıldı.

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Yozgat’tan Çankırı’ya
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