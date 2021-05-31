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Yozgat’tan Bayrampaşa’ya eğitim

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, İstanbul -Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerine internet üzerinden seminer verdi.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 00:01
Yozgat’tan Bayrampaşa’ya eğitim

Programa öğretmen ve farklı meslek gruplarından da iştiraklerin olduğu gözlendi. Yaklaşık 35 kişinin katıldığı buluşma ilgiyle izlendi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Proje Döngüsü Yönetimi: Hazırlık, Uygulama ve Sonuçlandırma Süreçleri’ başlığı altında teknik bilgiler verdi, deneyimlerini aktardı. TÜBİTAK – BİTO tarafından desteklenen programların yürütülmesinde dikkat edilecek notalara değinen Böyükata, ‘’Okullarda düzenlenen bilim fuarları gibi etkinliklerin öğrencilerin gelişiminde ve bilim okuryazarlığı yönlerini güçlendirmelerinde etkisi büyüktür. Bu tür etkinlikler için seçilen alanlara okulun bütün öğrencilerinin, çevre okullardaki öğrencilerin, velilerin yanı sıra çevredeki halkın da katılımını sağlamak yerinde olacaktır. Etkinlik sürecinin maksimum düzeyde faydalı hale getirmek gerekir. Bu etkinliklerde alt sınıflardaki ve okula yeni gelmiş öğrencileri heveslendirmek gerekir. Bu yolla bir sonraki yıl için yeni proje yapacak öğrenciler de hazırlanabilir” dedi. Böyükata tarafından katılımcıların sorularının da cevaplandırıldığı buluşmada, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erol Kam da düşüncelerin paylaştı ve değerlendirmelerde bulundu. 
 

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Yozgat’tan Bayrampaşa’ya Eğitim
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