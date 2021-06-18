Yozgat’tan Aşkale’ye seminer

Erzurum Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer ile ilçedeki kamu kurumlarının yöneticileri, diğer ilçelerdeki yüksekokul müdürleri ve akademisyenlerin yer aldığı 45 civarında katılımcı sunumu ilgiyle izledi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘İlçelerde Yapılabilecekler Üzerine Düşünceler: Başlangıç olarak Yöresel Kalkınma Çalıştayları’ başlıklı konuşmasında, farklı konularda bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Böyükata, toplumsal hizmetler, eğitime katkı, ekonomik gelişim, üniversite sanayi ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler başta olmak üzere, üniversitelerin bulundukları bölgelere dönük neler yapabileceğine dair düşüncelerini aktardı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın etkinlik fikrini geliştirip, ‘Yöresel Kalkınma Çalıştayı’ başlığı altında Yozgat’ın bazı ilçelerinde daha önce gerçekleştirdiği etkinliklerden edindiği tecrübelerini paylaşarak, Aşkale için oradaki yüksekokulun ve akademisyenlerin yapmak istedikleri çalışmalarda faydalanabilecekleri önerilerde de bulundu. Ayrıca Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje tabanlı çalışmalar ve SWOT analizi gibi konularda teknik bilgiler de verdi.