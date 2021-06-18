Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1414
ALTIN
497.787
DOLAR
8.7059
STERLİN
12.1452
EURO
10.3780

Yozgat’tan Aşkale’ye seminer

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Atatürk Üniversitesi Aşkale Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mutlu Kundakçı’nın daveti üzerine ‘Paydaş Buluşmaları ve Vizyon Söyleşileri’ programının konuğu oldu.

18 Haziran 2021 Cuma 00:59
Yozgat’tan Aşkale’ye seminer

Erzurum Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer ile ilçedeki kamu kurumlarının yöneticileri, diğer ilçelerdeki yüksekokul müdürleri ve akademisyenlerin yer aldığı 45 civarında katılımcı sunumu ilgiyle izledi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘İlçelerde Yapılabilecekler Üzerine Düşünceler: Başlangıç olarak Yöresel Kalkınma Çalıştayları’ başlıklı konuşmasında, farklı konularda bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Böyükata, toplumsal hizmetler, eğitime katkı, ekonomik gelişim, üniversite sanayi ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler başta olmak üzere, üniversitelerin bulundukları bölgelere dönük neler yapabileceğine dair düşüncelerini aktardı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın etkinlik fikrini geliştirip, ‘Yöresel Kalkınma Çalıştayı’ başlığı altında Yozgat’ın bazı ilçelerinde daha önce gerçekleştirdiği etkinliklerden edindiği tecrübelerini paylaşarak, Aşkale için oradaki yüksekokulun ve akademisyenlerin yapmak istedikleri çalışmalarda faydalanabilecekleri önerilerde de bulundu. Ayrıca Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje tabanlı çalışmalar ve SWOT analizi gibi konularda teknik bilgiler de verdi.

Anahtar Kelimeler:
Yozgat’tan Aşkale’ye Seminer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilgilendirme yapıldı
Bilgilendirme yapıldı
Kütüphane törenle açıldı
Kütüphane törenle açıldı
Festivale Yozgat damgası
Festivale Yozgat damgası
UZEM tanıtımı yapıldı
UZEM tanıtımı yapıldı
Mezuniyet sevinci
Mezuniyet sevinci
Köyde okuma etkinliği
Köyde okuma etkinliği
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim