Yozgat’ta yeni bir kolej açıldı

Yozgat Bil Okulları Kurucusu Recai Kapusuzoğlu, Eğitimde Dünya Modeli olan Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik kelimelerinin ilk harflerinin birleşiminden oluşan STEM’in bilimi ve bilimsel çalışma süreçlerini bilimsel bakış açıları geliştirerek, yeni insan kaynağını oluşturma hamlesi olarak da görülebileceğini söyledi. Kapusuzoğlu, özellikle fen ve matematik disiplinlerini referans alarak mühendislik ve teknoloji uygulamaları ile öğrencilerin, dolayısıyla 21’inci yüzyılın genç ve yetişkinlerin bilgi ve beceri seviyelerinin bu sistemle yükseldiğini kaydetti. Kapusuzoğlu, İnovasyon kavramının hızla değişen dünyanın yeni ve etkin hareketi olarak kabul edildiğine vurgu yaparak, Dünya İnovasyon Okulu vizyonu ile eğitimde inovasyon kavramını yapılandırmak için okullarını bütüncül olarak kurgulamak, fiziki imkanlarını eğitim modeli ile birlikte düşünmek, eğitim ve yönetim kadrolarını 21. yüzyılın aydın bireylerini yetiştirmek için planlamak, sürece dahil etmek gibi multidisipliner bir bakış açısına ihtiyaç duyduklarının altını çizdi. Kapusuzoğlu, öğrencilere doğru meslek seçimini yapmaları konusunda sunduğu ‘Fakülteler Okulda’ programının 12. sınıf öğrencilerine, ön seçimde bulundukları mesleklerin lisede ki öğretim yılı içerisinde okudukları alan derslerine ilişkin olarak planlı ve programlı şekilde ‘Tadımlık Üniversite’ projesi kapsamında üniversitelerde öğretim görevlileri eşliğinde bölüm dersleri deneyimi sunacağına vurgu yaptı. Kapusuzoğlu, Bil Koleji ve İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliği kapsamında, okul öğrencilerine üniversite, fakülteler, bölümler ve farklı disiplinler hakkında bilgi verici çalışmalar yürütüleceğini de anlattı.

