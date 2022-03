YOZGAT’TA TIP BAYRAMI

Düzenlenen etkinlikler kapsamında Kaymakamlar ve Belediye Başkanları sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

BOĞAZLIYAN

Boğazlıyan İlçesinde Kaymakam Recep Aydın, Devlet Hastanesini ziyaret etti. Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlayan Aydın, “Hayatını insan yaşamına ve sağlığına adayan, her koşulda özveriyle çalışan hekimlerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Yaptıklarınız için minnettarız, iyi ki varsınız” dedi.

SARIKAYA

Sarıkaya İlçesinde Kaymakam Samet Serin ve Belediye Başkanı Ömer Açıkel sağlık kuruluşlarını ziyaret etti. Kaymakam Samet Serin ve Belediye Başkanı Ömer Açıkel sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Serin, “Her meslek kutsaldır, her meslek kıymetli ve değerlidir. Ama gerçekten daha sağlıklı yaşamamız adına, sağlıklı kalmamız adına bu kadar büyük emek, gayret sarf eden hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarımızı çok önemsiyoruz. Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramlarını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Açıkel, “İlçemizde gece gündüz demeden halkımızın sağlığı için çalışıp şifa dağıtan, sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramlarını kutluyorum" dedi.

ÇANDIR

Çandır İlçesinde Kaymakam Tugay Cingirt, Devlet Hastanesini ziyaret etti. Ziyarette sağlık çalışnalrıyla bir araya gelen Cingirt, 14 Mart Tıp Bayramı kutladı.

Zor şartlarda özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına başarılar dileyen Cingirt, “Hayatımızın her noktasında, doğumdan ölüme kadar her noktada hizmet veren tüm sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Ülke olarak geçirmiş olduğumuz zorlu süreçlerde göstermiş oldukları duyarlılık için tüm doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Her zaman onların yanındayız” diye konuştu.

ÇAYIRALAN

Çayıralan İlçesinde Kaymakam Fazıl Yıldız, Devlet Hastanesini, Toplum Sağlığı Merkezini ve Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti. Ziyarette Yıldız’a, İlçe Jandarma Komutanı Haluk Aktan ve İlçe Emniyet Amir Vekili Süleyman Çetin eşlik etti.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sağlık çalışanlarını ziyaret eden Yıldız, “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın düsturunu kendilerine görev edinmiş gece gündüz demeden, sonsuz sabır ve özveriyle, dünyanın en zorlu ve onurlu görevini yerine getiren değerli doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor; sağlıklı, mutlu ve huzurlu ömürler diliyorum. Allah hepsinden razı olsun.” ifadelerini kullandı.