Yozgat’ta proje sayısı arttı

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak yürütülen eTwinning faaliyetleri kapsamında, 2020-2021 eğitim öğretim yılında yapılan ulusal ve yabancı ortaklı projelerin kalite değerlendirme süreçleri tamamlandı. eTwinning faaliyetlerindeki yüzde 294’lük artış ile Yozgat önemli bir başarı kazandı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 2020 yılında 18 öğretmenin, 20 Avrupa Kalite Etiketi ve 32 Ulusal Kalite Etiketi olmak üzere toplamda 52 etiket almışken; 2021 yılında 110 öğretmenin, 162 Ulusal Kalite etiketi ve 43 Avrupa Kalite Etiketi olmak üzere toplamda 205 etiket ödülüne layık görüldüğünü belirtti. Yazıcı, her yıl artan eTwinning faaliyetleri ile Yozgat’taki okullarla Türkiye’de ya da Avrupa’da okul ortaklıklarının kurulduğunu, öğrencilerin yabancı dil becerilerinin geliştirildiğini, bilişim teknolojileri eğitim öğretim faaliyetlerinde daha etkin kullanıldığını söyledi. Yusuf Yazıcı, ‘’İlimizde proje çalışmalarına büyük önem veren Sayın Valimiz Ziya Polat’a, çalışmalarıyla ilimizin eğitim-öğretimine değer katan kıymetli öğretmenlerimize, geleceğimiz ve göz aydınlığımız olan öğrencilerimize ve onların değerli velilerine teşekkür ederiz’’ dedi.