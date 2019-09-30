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Yozgat’ta buluştular

BİLKENT Üniversitesi öğrencileri ‘Gönüllü Mühendisler Projesi’ kapsamında Yozgat Şehitler Fen Lisesi öğrencileriyle bir aya geldi.

Yozgat’ta buluştular

BİLKENT Üniversitesi öğrencileri ‘Gönüllü Mühendisler Projesi’ kapsamında Yozgat Şehitler Fen Lisesi öğrencileriyle bir aya geldi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 00:00
Yozgat’ta buluştular

Bilkentli mühendis adayları, lise öğrencilerine üniversitede yaptıkları laboratuvar çalışmaları hakkında uygulamalı bilgi verdi. Yozgat Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Şehitler Fen Lisesi'nde okuyan öğrenciler ile Bilkent Üniversitesinin mühendislik öğrencilerinin buluştuğunu söyledi. Bu tür projelerin, eğitim kademeleri arasındaki etkileşime ve öğrencilerin motivasyonuna katkı sağladığını ifade eden Yazıcı, "Öğrencilerin bilgi birikimlerini paylaşma noktasında güzel bir etkinlik. Hem üniversite tanıtımı hem de üniversite mühendislik bölümünde okuyan öğrencilerin yaptıkları çalışmalar buradaki öğrencilere tanıtılıyor. Yönlendirmeye de büyük katkısı oluyor" dedi. 
Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi ve Gönüllü Mühendisler Projesi Koordinatörü Nisa Nur Camuzcu da, projenin asıl amacının Anadolu'nun her köşesine ulaşıp oradaki lise öğrencilerine mühendislikleri ve üniversiteleri tanıtıp, onlara vizyon katmak olduğunu vurguladı. Şehitler Fen Lisesi'nden 2017 yılında mezun olan ve Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıfta okuyan Kadir Erol da projede Yozgat sorumlusu olarak görev aldığını belirtti. Erol, "Anadolu seferberliği adı altında Andolu'nun çeşitli illerine giderek öğrencilere mühendislik disiplinlerini tanıtmak, onları laboratuvarlarla, atölyelerle buluşturarak onlara vizyon katabilmeyi amaçlıyoruz. Burada bizim üniversitemiz bünyesinde bulunan elektrik- elektronik, bilgisayar, endüstri ve makine mühendisliği öğrencileri olarak üniversitede ne yapıyoruzu lise similasyonlarıyla öğrencilerin de anlayabileceği şekilde onların çalışabileceği bir ortam oluşturduk orada atölye çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu. 

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