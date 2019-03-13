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Yozgat’ın yeni eğitim elçisi

YOZGAT Solmaz Kreş Sahibi Gülşen Solmaz, Şanlıurfa’da eğitim verdi.

Yozgat’ın yeni eğitim elçisi

YOZGAT Solmaz Kreş Sahibi Gülşen Solmaz, Şanlıurfa’da eğitim verdi.

13 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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Yozgat’ın yeni eğitim elçisi

Yozgat’ın yeni eğitim elçisi olma yolunda ilk adımını atan Solmaz, Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Montessori Eğitimen Eğitimi’ne, katılımcı öğretmenlere eğitim sundu. Farklı illerden ilçeye atanan öğretmenlerle verdiği eğitimin önemine değinen Solmaz, ‘’Özveri ile mesleğini en güzel şekillide icra eden bu pırıl pırıl öğretmenlere ve eğitimi organize eden Gena eğitim danışmanlık şirketine teşekkür ederim’’ dedi. 

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