YOZGAT’IN EN ETKiLi 5 iSMi

Yozgat Bozok Üniversitesinde görev yapan 5 akademisyen, Stanford Üniversitesi tarafından her yıl gerçekleştirilen dünyanın en etkili bilim insanları sıralamasında yer aldı. Stanford Üniversitesinden bilim insanlarının her yıl gerçekleştirdiği dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı son liste yayımlandı. Stanford Üniversitesi'nden Dr. John PA Ioannidis, KW Boyack ve J. Baas tarafından PLOS Biology dergisinde yayımlanan ‘Standartlaştırılmış Atıf Göstergelerinin Bilim Çapında Güncel Yazar Veritabanları’ başlıklı makalesinde, Dünyanın ilk yüzde 2'sinde yer alan akademisyenler belirlendi. Dünyanın en etkili bilim insanlarının 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında listelendiği çalışmada, alanında en az 5 makale yayınlamış yaklaşık 7 milyon bilim insanının çalışmaları incelendi. ‘Kariyer Boyu Etki’ ve ‘Yıllık Etki’ olarak iki farklı kategorinin yer aldığı listede nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütler kullanıldı. Listenin güncel 2021 yılı versiyonunda Yozgat Bozok Üniversitesinden 5 akademisyen listeye girmeyi başardı. Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Abdullah Sönmezoğlu, Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Ekici, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nden Öğretim Üyesi Dr. Murat Kadir Yeşilyurt, Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Bakır, Sorgun Meslek Yüksek Okulu’ndan Doç. Dr. Ersin Kantar, dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listede yer aldı. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Stanford Üniversitesinin koordinatörlüğünde yapılan çalışmayla Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'ne girmeyi başaran öğretim üyelerini tebrik etti. Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin her alanda olduğu gibi bilimsel çalışmalarda da adından söz ettiren marka üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti. Karadağ, ‘’Stanford Üniversitesi’nden bilim insanlarının her yıl gerçekleştirdiği dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı son listede üniversitemizden 5 akademisyenimiz yer aldı. Üniversitemizi yaptıkları bilimsel çalışmalar dolayısıyla dünya genelinde de önemli bir yere taşıyan ve görünürlüğümüzü artıran akademisyenlerimize çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ ifadelerini kullandı.