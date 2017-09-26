Yozgat’ın eğitim elçisi

diğer taraftan da Yozgat’ın ve görev yaptığı üniversitenin tanıtımına katkı sağlamaya devam ediyor. Son olarak İstanbul’da düzenlenen ‘Temel ve Tıbbi Bilimlerde araştırma projesi hazırlama-yürütme eğitimi’ etkinliğine Eğitmen olarak katılan Böyükata, katılımcıları proje hazırlama konusunda bilgilendirdi. TÜBİTAK -2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında yer alan üç gün süreli eğitimde, bilimsel araştırma projeleri bağlamında, ‘Bilgi, Bilim, Bilimsel araştırma, Hipotez, Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacının Özellikleri, Araştırma Projelerinde Özgün değer, Yöntem, Yapılabilirlik, Yaygın Etki’ gibi temel kavramlar ile proje bileşenleri detaylı olarak ele alındı.

Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Böyükata, eğitim programında genel olarak Sağlık Bilimleri Üniversite’sinden akademisyenler ile farklı kurum ve kuruluşlardan 30 civarında katılımcıya yer verilebildiğini söyledi. Faydalı bir etkinlik olduğunu belirten Böyükata, ‘’Tıp ve ilgili temel bilimlerden katılımcı araştırmacılar, mesleklerinin getirdiği yoğunluk ile araştırmaya zaman ayırmadaki zorlukları kritik edebilme fırsatı buldular. Proje tabanlı araştırmanın akademik camiada halen yeterince yerleşmediğine de değinilen değerlendirmelerde, bu yönde eksikliklerin giderilmesi gerektiği konusu da işlendi’’ dedi.

Prof. Dr. Böyükata, yaklaşık 5 yıldır proje eğitimi konularında yoğun çaba gösterip, proje tabanlı çalışmaların doğru anlaşılması ve yaygınlaştırılması için gönüllü olarak emek sarf ettiğini kaydetti. Böyükata, ‘’Her akademisyeninin yapabileceği işler vardır. Ülkemizde pek çok sorun halen çok temel düzeydedir. Farkındalık düzeyindeki eksiklikleri dahi gidermemiz için yoğun çaba göstermemiz gerekiyor. Farkına vardığı her sorun ve eksiklik için yükümlülük hissetmeyen birey ve özellikle de akademisyen bu ülke için yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmiş sayılmaz diye düşünüyorum. Hızla değişen dünyada Türkiye’de de ciddi dönüşüm yaşanmaktadır. Bütün şehir, ilçe ve hatta köylerimizde yaşanan dönüşüme mercek tutmak gerekir. Yaşanan değişim ve dönüşümün sonunda gerçekten beklenen nitelikli gelişim gözlenebilmesi, günümüz toplumunda akademik bir bakışı zorunlu kılmaktadır. Bütün çalışmaların sağlam, etkili ve sağlıklı planlanmış bir süreç içerisinde yapılması daha başarılı kılacaktır. Bu bağlamda da proje tabanlı araştırmacılığın çok iyi anlaşılarak pratiğe yansıtılması toplumsal gelişime doğrudan ve dolayı katkı verecektir” diye konuştu.

