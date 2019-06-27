Yozgat’ı temsil etti

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğrenci ve öğretmenleri makamında kabul ederek, kutladı. Öğrenci Buğra Eroğlu da sergilenen resimlerini Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'ya hediye etti. Yazıcı, öğretmen ve öğrenciye teşekkür belgesi takdim etti. Yazıcı, sergilenen resimlerin Yozgat’ın tanıtılmasına katkı sağladığını vurgulayarak, emeklerinden dolayı okul idaresine de teşekkür etti.
27 Haziran 2019 Perşembe 00:00
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