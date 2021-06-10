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Yozgat'tan içerik desteği

Yozgat’ta görev yapan öğretmenler, Eğitim Bileşim Ağı (EBA) ile eTwinning programlarına içerik desteğinde bulundu.

10 Haziran 2021 Perşembe 00:02
Yozgat'tan içerik desteği

Yozgat Cumhuriyet Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Özlem Doğru rehberliğinde e-DİKAB eTwinning Projesi ile farklı şehirlerden 9 öğretmen 116 öğrencinin ortak çalışmasıyla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında dijital içerikler üretildi. Web 2.0 araçları ile dersleri içerik bakımından daha zengin, öğrenci açısından daha eğlenceli hale getiren projenin, online ölçme değerlendirme araçlarının kullanımıyla da öğrencilerin akademik başarılarını yenilikçi yöntemlerle ölçebildiği kaydedildi. Proje ekibinin aynı zamanda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında çalışma kitapları, dijital oyunlar ve EBA kanalıyla Türkiye genelinde kullanıma açık etkileşimli vFabrika içerikleri de ürettiği de kaydedildi. Uzaktan eğitim döneminde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde akademik başarıyı yenilikçi yöntemlerle artırmayı hedefleyen e-DİKAB ekibi, proje kapsamında EBA'da Din Kültürü dersi ortaokul düzeyinde 48 olan içerik sayısını 167'ye çıkararak başarıya imza attı. Hazırladıkları 250'den fazla etkileşimli dijital içerikleri hem EBA hem de sosyal medya kanalları ile zümreleri ile paylaşarak çok sayıda öğretmene ve öğrenciye ulaşıldığı açıklandı. e-DİKAB eTwinning Projesinin hayata geçmesinde Cumhuriyet Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Özlem Doğru ile projeye emek ve katkı sağlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür edildi. Uluslararası eTwinning projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Yozgat Cumhuriyet Ortaokulu’na Ulusal Kalite ve Avrupa Kalite ödülüne layık görülmüştü. Yozgat Valisi Ziya Polat, proje yürütücüsü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Özlem Doğru’ya ödül takdimi yapılmıştı. 

Anahtar Kelimeler:
Yozgattan Içerik Desteği
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