Yozgat, sınırları aşmalı

Böyükata, Yozgat’ın göç veren bir şehir olduğunu hatırlatıp, hem yurt içinde hem de yurt dışında pek çok şehirde Yozgatlının yaşamakta olduğunu, önceki yıllarda da çok göç verdiğini kaydetti. Böyükata, özellikle Avrupa'da, Yozgat'tan göç etmiş, üç kuşak farklı ülkelerde yaşayan ailelerin bulunduğuna vurgu yaparak, ‘’İşçi olarak çalışanlar, kendi işini kurmuş olup farklı sektörlerde iş veren konumunda olanlar ve akademik çalışma yürütenler de bulunmaktadır. Sadece bu nokta üzerinde durulup analiz edildiğinde, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin uluslararasılaşma bakımından daha hızlı yol alması, yurt dışında oluşan birikimi olumlu ve nitelikli biçimde şehre ve bölgeye yansıtması beklenir. Bu bağlamda daha etkin platformlar ve mekanizmalar oluşturulabilir. Rekabetçi iklimin içerisinde olan yükseköğretim göz önüne alındığında, yeni açılımlar son derece önemlidir. Bu bağlamda yapılacak çalışmalar, Türkiye'nin uluslararası ilişkilere dönük stratejilerini de destekleyecektir’’ dedi.



Üniversitenin ve şehrin yerel ölçekte kalmaması, hızla küreselleşen günümüz dünyasında, Yozgat’ın nerede olması gerektiğinin şeffaf biçimde ele alınması gerektiğine dikkat çeken Böyükata, bu bakımdan beklenen ilerleme sağlanarak, daha fazla geciktirilmemesi gerektiğini anlattı. Böyükata, ‘’Uluslararası teması zayıf olan bir üniversitenin günümüzde göreceli olarak gerileyeceği da aşikardır. Bu yönüyle doğabilecek muhtemel olumsuzlukları, Yozgat’ta ortadan kaldırmak için Yozgat Bozok Üniversitesi ciddi katkı verecek tek kurum durumundadır. Koordinatörlüğünü üstlenerek; Kazakistan'da bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Filoloji Bölümünde eğitim gören Kazak, Özbek, Kırgız ve Uygur Türklerinden oluşan bir grup Türk Dünyası öğrencilerine yönelik olarak 2010 yılında düzenlediğimiz ‘Uluslararası Konuk Öğrenci Etkinlikleri’, önemli bir deneyim olmuştur. Gerek Türk Dünyasına gerekse İslam Dünyasına dönük yapılacak çok önemli işler olduğunu düşündürtmüştür. Türkiye’nin uzun vadeli hedefleri bakımından da bu çalışmaları yapmak zorundayız’’ diye konuştu.



Böyükata, mevcut birikimlerimiz ışığında, ‘Uluslararasılaşma ve Yerele Etkisinin Artırılması’ başlığı altında geliştirecek proje ile ulaşılabilir, ölçülebilir, gerçekçi ve sonuç odaklı çalışmaların hayata geçirebileceğini bildirdi. Böyükata, ‘’Bu proje ile Yozgat Bozok Üniversitesi’nde uluslararasılaşma süreci stratejik bir zemine kavuşturularak, mevcut zayıflıkların giderilmesi mümkün olacaktır. Bu bağlamda şehrin potansiyeli ve ihtiyaçlarının belirlenmesi sağlanabilecektir. Üniversite mensupları ile öğrencilerin daha etkin biçimde sürece dahil edilmesi, eğitim-öğretim içeriklerinde uluslararası normlara dönük iyileştirmelerin sağlanması mümkün olacaktır. Sosyo-kültürel ve Ar-Ge faaliyetlerinin ülke sınırlarının dışına taşınması teşvik edilerek, görünürlüğün artırılmasına dönük çalışmalar daha etkili biçimde desteklenecektir. Bu proje ile önemli başarılar elde edebileceğimize inanıyorum’’ ifadelerini kullandı.

