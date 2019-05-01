Yozgat önceliğimizdir

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Böyükata, üniversitelerin bulundukları çevrenin kalkınma ekosistemine odaklanması gerektiğine dikkat çekerek, ‘Yozgat için bu öncelikli bir konudur. Bulunduğu şehir ve yöre ile bütünleşmiş bir üniversite, daha köklü bir yol haritası geliştirecektir. Üniversite-sanayi işbirliği ve üniversite-toplum işbirliği konuları ülkenin gündeminde olan konulardandır. Türkiye’nin 2023 stratejik vizyonu kapsamındaki hedeflerle ilişkili olarak, üniversitelerin yapması gereken çalışmalar geciktirilmemelidir’ dedi.

Böyükata, akademik düzeyde yürütülen Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin ilgili sektöre yansıtılmasının beklenilmekte olduğuna vurgu yaparak, bunun Türkiye yükseköğretim alanının önemli konularından olduğunun kaydetti.

Böyükata, bilgi, araştırma ve girişimcilik yönüyle topluma hizmet vermesi gereken kurumların başında üniversiteler geldiğini, üniversitelerin gündeminde sürekli olması gerektiğinin altını çizdi.

Böyükata, ‘Yozgat, mevcut kalkınma faaliyetlerinde, üniversitenin lokomotif rol üstlenmesine ihtiyacı olan bir şehirdir. Akademik katkı olmadan da Yozgat’ın istenen noktaya ulaşması mümkün gözükmemektedir. Yozgat Bozok Üniversitesi hem doğrudan katkı vermek hem de başka üniversitelerden katkı temin etmek için aracı olması gerekir. Bunu uluslararası düzeyde de yapabilmelidir. Üniversite, proaktif düşüncenin benimsendiği ve etkin olduğu yeni yaklaşımlar geliştirmelidir. Yozgat’ın sahip olduğu potansiyelleri canlandırmada, üniversitenin daha etkili ve ivmelendirici bir öncü konuma taşınması gerekir. Böylece faaliyetlerin daha stratejik bir yol haritası ile hayata geçirilmesi mümkün kılınabilecektir. Etkinlik fikrini geliştirip hayata geçirdiğim bazı faaliyetler, üniversitemizin Yozgat için daha ön planda olması gerektiği gerçeğini doğrulamaktadır. Bunlardan, 2002 yılından beri düzenlediğim ve bu sene on dördüncüsünü düzenleyeceğimiz, Yozgat Bilişim Etkinlikleri, pek çok yeni kavramın yöremizde doğru anlaşılmasına katkı verdiği gibi bu alanda boşluğun büyüklüğünü de görmemizi sağlamıştır’ diye konuştu.

