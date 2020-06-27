Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114668
ALTIN
390.080
DOLAR
6.8503
STERLİN
8.4556
EURO
7.6897
Flaş Haber
YATIRIM İÇİN KAVİLLEŞTİK
Kapat

Yozgat-Maraş hattı

Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, uzaktan eğitim yolu ile Kahramanmaraş’ta görev yapan öğretmenlere seminer verdi.

27 Haziran 2020 Cumartesi 01:20
Yozgat-Maraş hattı

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Onikişubat ilçesindeki Nuri Pakdil Ortaokulu, Ökkeş Gümüşer Ortaokulu ve Serhan Çalık Ortaokulu öğretmenlerine yönelik, uzaktan eğitim yolu ile eğitim semineri verdi. Zoom üzerinden yürütülen programdan 100 civarında öğretmen yararlandı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, yurt dışı deneyimlerinden de örnekler verdi, farkında olup açığa çıkartılması gereken yeteneklerin önemine değindi. Böyükata, ‘Köy Koleji’ fikrini de paylaşarak bunun avantajlarına, STEM yaklaşımını nasıl anlamak gerektiğine, öğrencilere çözüm üretmeye yönelik beceriler kazandırmaya, proje faaliyetlerini bir amaç altında hedefler ve onun tabanında ise iş paketleri oluşturacak şekilde planlamak gerektiğine,  böylesi bir stratejik plan hazırlama tekniklerine dair pratik ve önemli bilgileri dile getirdi. 

Anahtar Kelimeler:
Yozgat-Maraş Hattı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sınav öncesi toplantı
Sınav öncesi toplantı
Bozok gelişecek
Bozok gelişecek
Atamalara puanlama sistemi
Atamalara puanlama sistemi
Yazıcı Çekerek ilçesini ziyaret etti
Yazıcı Çekerek ilçesini ziyaret etti
Selçuk Üniversitesine Yozgatlı Rektör
Selçuk Üniversitesine Yozgatlı Rektör
ZEKA OYUNU YARIŞMASI
ZEKA OYUNU YARIŞMASI
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim