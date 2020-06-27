Yozgat-Maraş hattı

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Onikişubat ilçesindeki Nuri Pakdil Ortaokulu, Ökkeş Gümüşer Ortaokulu ve Serhan Çalık Ortaokulu öğretmenlerine yönelik, uzaktan eğitim yolu ile eğitim semineri verdi. Zoom üzerinden yürütülen programdan 100 civarında öğretmen yararlandı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, yurt dışı deneyimlerinden de örnekler verdi, farkında olup açığa çıkartılması gereken yeteneklerin önemine değindi. Böyükata, ‘Köy Koleji’ fikrini de paylaşarak bunun avantajlarına, STEM yaklaşımını nasıl anlamak gerektiğine, öğrencilere çözüm üretmeye yönelik beceriler kazandırmaya, proje faaliyetlerini bir amaç altında hedefler ve onun tabanında ise iş paketleri oluşturacak şekilde planlamak gerektiğine, böylesi bir stratejik plan hazırlama tekniklerine dair pratik ve önemli bilgileri dile getirdi.