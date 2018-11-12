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YOZGAT LiSESi’NE ‘MADALYA’ TALEBi

ORTA Anadolu Bölgesi’nde açılan ilk Mekteplerden birisi olan, bölgedeki illerden öğrenci kabul edip, ülke yönetiminde söz sahibi olan birçok ismin yetişmesine vesile olan, Çanakkale Savaşı’na öğrencilerinin gönüllü olarak katılmasıyla da destan yazan Yozgat Lisesi’ne ‘Şeref Madalyası’ verilmesi talep edildi.

YOZGAT LiSESi’NE ‘MADALYA’ TALEBi

ORTA Anadolu Bölgesi’nde açılan ilk Mekteplerden birisi olan, bölgedeki illerden öğrenci kabul edip, ülke yönetiminde söz sahibi olan birçok ismin yetişmesine vesile olan, Çanakkale Savaşı’na öğrencilerinin gönüllü olarak katılmasıyla da destan yazan Yozgat Lisesi’ne ‘Şeref Madalyası’ verilmesi talep edildi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 07:42
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YOZGAT LiSESi’NE ‘MADALYA’ TALEBi

CHP Yozgat Milletvekili ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Ali Keven, Plan Bütçe Komisyonu’nda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da katıldığı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde söz alarak, Yozgat Lisesi’nin tarihi geçmişine dikkat çekti. Keven, Yozgat’ta 1895’te kurulan ve ‘Taş Bina’ olarak bilinen Yozgat Lisesi’nin Sultan II. Abdülhamit’in tahta çıkışının 25’inci yılında ülkenin değişik kesimlerine yaptırdığı eserlerden birisi olduğunu hatırlattı. Keven, o günkü adı Mekteb-i Sultaniye Yozgat lisesi’nin1895 yılında yapıldığını, beş yıllık rüştiye denilen ortaokuldan sonra yüksekokullara hazırlayıcı okul olarak açıldığını anlattı. Türkiye’de kurulan liseler sıralamasında imar tarihi itibarıyla Yozgat Lisesi’nin 34’üncü sırada olduğunun altını çizen Keven, Yozgat Lisesi’nin Çanakkale Savaşı’nda vermiş olduğu lise şehitlerinden dolayı şeref madalyası verilmesini istedi. Keven, “Sayın Bakanım, Çanakkale Savaşı’na ve Kurtuluş Savaşı’na katkı vermiş, öğrencilerini şehit vermiş Yozgat Lisesi’ne şeref madalyası verme yönünde bir girişiminiz olacak mı?” diye sordu.
Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ın öğretmen açığının kapatılması konusunda da Bakan ve Komisyon üyelerini bilgilendirdi. Keven, “Sayın Bakanım, Yozgat 684 bin nüfustan 430 bine düşmüş bir il. 430 bin nüfusun 116 bini sosyal yardım destekleriyle ayakta duruyor. Yaklaşık 100 bine yakın yeşil kartlı var. Yozgat ilinin öğretmen açığını vurgulamak için son dört yılda yapılan atamalarla ilgili bilgi vermek istiyorum. 2015 yılında 148 öğretmen atanırken 693 öğretmen il dışına tayin oldu. 2016 yılında 265 öğretmen atanırken 480 öğretmen il dışına tayin oldu. 2017 yılında 24 öğretmen atanırken 276 öğretmen il dışına tayin edildi. 2018 yılındaysa 133 öğretmen atanırken 568 öğretmen il dışına tayin oldu. Yozgat’a son dört yılda 570 öğretmen atanırken 2017 öğretmen il dışına tayin oldu. Sayın Bakanım, Yozgat’ın öğretmen açığının kapatılması için acilen öğretmene ihtiyacı var” diye konuştu.

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YOZGAT LiSESi’NE ‘MADALYA’ TALEBi
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