Yozgat kodluyor

Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı Yozgat Halk Eğitim Merkezi’nde açılan Robotik Kodlama Kursu, 7’den 70’e herkese hitap ediyor. Yozgat Halk Eğitim Merkezi’nde vatandaşların bilgi ve birikimlerini arttırmak, becerilerini geliştirmek amacıyla açılan Robotik Kodlama Kursu halkın yoğun ilgisiyle devam ediyor. Kodlu-YOZ Projesinin yaklaşık 3 yıldır sürdüğünü dile getiren Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın kendi yetenekleri doğrultusunda kendilerini yetiştirebilmeleri için uygun ortamların hazırlanması gerekiyor. Bu kapsamda kurduğumuz kodlama atölyelerinde, ülkemizin teknolojik gelişiminde çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın kendi yazılımlarını kendilerinin ortaya koyması, özgün eserler ortaya çıkarabilmeleri, içinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında ülkemizin daha da ileri gitmesi için o bilgi ve donanımla yetiştirilmeleri sağlanıyor’’ diye konuştu. Ailelerin de çocuklarıyla birlikte Robotik Kodlama Kursuna katıldıklarının altını çizen Yazıcı, ‘’Bu geleceğe daha umutlu bakmamız için çok önemli. Çocuklarımızın akademik başarılarının yanında kendine ait bir takım beceriler elde edebilmeleri, hayatlarını daha güzel bir şekilde yaşayabilmeleri ve bu anlamda kültür, sanat, spor aktiviteleri ile uğraşmaları çok önemli bir husus. Ayrıca bu aktiviteler sayesinde hem ruh sağlıkları hem de bedensel sağlıkları korunuyor. Biz bu nedenle her çocuğumuzun mutlaka bir etkinliğe katılmasını istiyoruz’’ dedi.

Yozgat Halk Eğitim Merkezi Robotik Kodlama Kursu öğreticisi Dilek Erkekli, Robotik Kodlama Kursunun herkese hitap ettiğini dile getirerek, ‘’Amacımız her yaş grubundaki insanlara bir şeyleri başarabileceğine inandırmak ve başardıklarını göstermektir. Küçük büyük fark etmiyor, eğitimimiz de yaş sınırı yok. Öğrenmenin bir yaşı yok. Kimse ben 30 yaşındayım öğrenebilir miyim diye düşünmesin’’ şeklinde konuştu. Robotik Kodlama Kursunda öğretmeye sıfırdan başladıklarını söyleyen Dilek Erkekli, ‘’Kursiyerlerime mekanik ve algoritma tabanlı eğitimler veriyorum. Onun üzerine de kursiyerlerimizle hayal güçlerimizi ekliyoruz ve kursiyerlerimizin hayallerini gerçekleştiriyoruz. Çocuklara ise ilk olarak algoritma kavramını sonra yazılımı anlatıyorum. Çocuklar algoritmanın mantığını anladıktan sonra yazılıma geçiyorlar sonra da proje yapmaya başlıyorlar. Okuma yazma bilmeyen küçük çocuklarımız için verdiğim eğitimlerde de çocukların devre kurma mantığı üzerinden ilerliyorum’’ dedi. Her meslek grubundan kursiyerinin olduğunu hatırlatan Erkekli, ‘’Elektrik teknikeri, özel güvenlik, polis memuru, bilgisayar mühendisliği öğrencisi gibi benim farklı mesleklerden öğrencilerim var’’ diye konuştu. Erkekli, yerli ve Milli yazılımların ülkemizin gelişimi açısında çok önemli olduğunu ifade ederek, ‘’Geleceğin yazılımcıları, mühendisleri, inşallah bizim sınıfımızdan çıkacak. Dışa bağımlılık açısından kendi yazılımımızın olması çok önemli. Biz ondan dolayı çocuklarımıza küçük yaştan bu eğitimi verip farkındalığı oluşturursak çocuklarımızı teknoloji bağımlılığından kurtararak teknolojiyi doğru alanda kullanmalarını da sağlamış oluruz’’ dedi.

KURSİYERLERDEN ÖZEL PROJELER

Robotik Kodlama Kursu ile halkın yaşam boyu öğrenme sürecine katkı sunduklarını belirten Yozgat Halk Eğitim Merkezi Robotik Kodlama Kursu öğreticisi Dilek Erkekli, kursiyerleri ile birlikte yaptıkları projeleri tanıttı. Projeleri yaparken artık materyalleri kullanarak malzemeleri geri dönüşüme kazandırdıklarını söyleyen Erkekli, mama kabını, oyun havuzu toplarını, bakır telleri, cdleri değerlendirdiklerini ifade etti. Erkekli, kursiyerleriyle birlikte, bireysel elektrik kullanımı için rüzgardan elektrik üretimi santrali, Nohutlu Tepesi ile Çamlık arasında teleferik sistemi, el sanatları ile robotik sistemi birleştirerek oluşturulan değirmende un öğüten kız, robotik kodlamalı piyona, okullarda öğretmenlerin öğrencilere güneş sistemini anlatırken daha iyi anlatmaları ve güneş sisteminin nasıl döndüğünü daha iyi kavratmaları için güneş sistemi, robot, mangal yapan robot, çocuklara özel olarak tasarlanan oyun, sosyal mesafe sensörü, dijital metre ve robot gırgır gibi bir çok projeye imza attıklarını söyledi. •Sümeyye İlhan•

