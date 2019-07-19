Yozgat birincisi Çözüm’den

Yozgat Çözüm Koleji Anadolu ve Fen Lisesi öğrencisi Haluk Enver Tataroğlu, yabancı dil puan türünde 80 sorunun 78’ini doğru cevaplayarak 445 puan ile Yozgat il birincisi oldu. Başarısını düzenli çalışmaya ve öğretmenlerine borçlu olduğunu belirten Haluk Enver Tataroğlu, “Yabancı dil puan türünden Yozgat il birincisi oldum. Günde 2-3 saat çalışarak ve öğretmenlerimin yardımıyla bu başarıyı elde ettim. Şu an tercih dönemindeyiz hedefimde ODTÜ İngilizce öğretmenliği ve Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümü var” dedi. Yozgat Çözüm Koleji Anadolu ve Fen Lisesi Okul Müdürü Yusuf Avan ise Liselerinin geçen sene olduğu gibi bu sene de yine önemli başarılar elde ettiğini belirtti. Geçen sene Türkiye 41.si öğrencilerinin bulunduğunu vurgulayan Avan, ‘’Bu yılda YKS yabancı dil puan türünde Yozgat birinciliğini yakalamış durumundayız. Öğrencimiz Haluk Enver Tataroğlu, 80 İngilizce sorusundan 78 doğru 2 yanlış yaparak 445 puan ile Yozgat il birincisi olmuştur. Öğrencimizi ve ailesini bu başarısından dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.