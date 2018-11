Yozgat'a 570 öğretmen geldi, 2017 öğretmen başka İl'e gitti

Keven, gelen öğretmenin tayin olmak istediği bir Yozgat değil uzun yıllar hizmet vermek isteyeceği bir Yozgat oluşturması gerektiğine işaret etti, son 4 yıl içerisinde 570 öğretmen gelirken, 2 bin 17 öğretmenin Yozgat’tan ayrıldığını ileri sürdü. Keven, ‘’Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nden bilgi edinme kapsamında aldığımız bilgilere göre, ilimizde 5 bin 25 kadrolu, 201 sözleşmeli, 465 ücretli öğretmen görev yapmaktadır. Yani toplam 5 bin 691 öğretmenimiz var. Örgün öğretimde toplam 74 bin öğrencimiz eğitim görürken, örgün öğretim yaşında olmasına karşın 6 bin öğrencimiz açık lisede kayıtlı. Açık lise öğrenci sayısı da çok yüksek bir sayı, bunun ilimiz yetkililerince acilen irdelenmesi gerekiyor. Bu 6 bin öğrencimiz milli eğitim sistemimiz içinde eğitim-öğretim disiplininde yetişmelidir. Çünkü bu öğrencilerimiz kayıtsız, güvencesiz bir işte çalışırlarken başlarına bir iş gelebilir. Veya sokakta başlarına bir iş gelebilir. Bu durum acilen irdelenmelidir’’ dedi. Keven, Yozgat’ın eğitim alanında yaşadığı sorunları aşmasında bu kutsal mesleği icra eden öğretmenlere büyük görev düştüğünü, öğretmenlerin her türlü ekonomik sıkıntılardan kurtarılarak, özlük haklarının iyileştirilmesinin gerektiğini vurguladı. Öğretmenlerin il dışına tayin olmak istediğine dikkat çeken Keven, ‘’2015 yılında 148 öğretmen atanırken, 693 öğretmen il dışına tayin oldu. 2016 yılında 265 öğretmen atanırken, 480 öğretmen il dışına tayin oldu. 2017 yılında 24 öğretmen atanırken, 276 öğretmen il dışına tayin oldu. 2018 yılında 133 öğretmen atanırken, 568 öğretmen il dışına tayin oldu. Yani son 4 yılda Yozgat’a 570 öğretmen atanırken, 2017 öğretmen il dışına tayin oldu. Öğretmenlerimizi ilimizde tutamadığımız bir tablo var karşımızda’’ diye konuştu.

Keven, Yozgat’ın eğitimde hak ettiği bir noktada olmadığını, gelen öğretmen, doktor, sağlık görevlisinin bu ilde uzun süre yaşamayı düşünebilmesinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Keven, ‘’Bunun içinde ilimize gelen insanların sosyal, kültürel, sanatsal ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmemiz lazım. Yozgat’tan birçok şeyi alıp koparan bu siyasi anlayış ilimizi bir cazibe merkezi yapmak öte dursun yoğun göç veren iller arasına girmesine sebep olmuştur. Eğitim konusunun detaylı bir çalışma ile ele alınmasını yeni Valimizden ve ilgili bürokratlardan rica ediyorum. Yozgat’ı eğitimde başarılı iller seviyesine çıkarmak için üzerimize düşen her görevi yapmaya hazırız. ‘Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder’ diyor, ulu önderimiz Atatürk. Kendisini sorumlu hisseden her kişinin bu sözü daima aklında tutması gerekli” ifadelerini kullandı.