Yerköy Hüseyin Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Osman Bağcı’nın daveti üzerine Böyükata, öğrenciler ile bir araya gelerek ‘Hayalin Varsa Yorulmaya Değer’ konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Sohbet havasında gerçekleşen söyleşide Böyükata, kendi eğitim hayatından, öğrencilik yıllarından, akademik kariyer yolculuğundan, gidip gördüğü farklı ülkelerdeki izlenimlerinden ve öğrencilerin geleceğe dönük yapabilecekleri çalışmalar ile onları nasıl bir geleceğin beklediğinden bahsetti. Tarım toplumu, modern toplum ve endüstri devrimlerinin yaşandığı post modern toplumda eğitim süreçlerinin yeniden şekillenişine dair bilgiler paylaşan Böyükata, bilginin ve bilgi üretmenin öneminden, araştırma tabanlı çalışmalardan ve girişimcilik konularından örnekler vererek dikkat çekici, zihin açıcı ve ezber bozan anlatımlarda bulundu. Söyleşide öğrencilerin sorularına cevap veren Böyükata, artık kaynaklara ulaşılabilmenin kolaylaştığını ve doğru kaynaklar üzerinden pek çok merak edilen sorunun cevabını da bulunabileceğini ile erken yaşlarda öğrenmeyi ve öğrenmek için gerekli becerileri kazanmak gerektiğinin altını çizdi.

Hüseyin Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Osman Bağcı, davetlerini kırmayıp okula kadar gelerek mesleki bilgi ve birikimleri ışığında, deneyim ve fikirlerini öğrenciler ile paylaşan Böyükata’ya teşekkür etti.