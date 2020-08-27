Yoldaş öğretmenlerle buluştu

Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu'nda öğretmenlerle buluşan Yoldaş, LGS sınav sonucunda 8.sınıf öğrencilerinden 7 Fen Lisesi, 5 proje İmam Hatip Lisesi çıkarma başarısında emeği geçen başta okul yöneticileri ve öğretmenleri tebrik etti, başarıda yönetici, öğretmen, veli işbirliğinin önemine dikkat çekti. Okul Müdürü Hacı Arif Saygı da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Seminere katılan Öğretmenler ise, korona virüs salgını nedeniyle öğrencilerden uzak kaldıklarını, öğrencilerle bir an önce sınıflarda buluşmak, onların cıvıl cıvıl seslerini duymak istediklerini ifade etti.