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Yoldaş, Lise öğrencileriyle buluştu

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Şehit Mustafa Kemal Devrilmez Anadolu Lisesini ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

19 Şubat 2020 Çarşamba 03:08
Yoldaş, Lise öğrencileriyle buluştu

Yoldaş’a okul ziyaretinde Şube Müdürleri Haluk Timur, Agâh Ayhan eşlik etti. Sınıflarda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Yoldaş, liselerin değerler eğitimi, akademik başarı bakımından örnek olmaları gerektiğine dikkat çekti. Yoldaş, ‘’Bu anlamda tüm okullarımızın girişlerine yerleştireceğimiz ahlaklıyım, edepliyim, öğrenmeye talibim sloganıyla öğrencilerimiz okula her girdiğinde sloganımızı okuyacak, içselleştirecek buna uygu hareket edecek, eğitim hayatında da bir şeylerin değiştiğini görecek. Geçen sene LGS'de ilçemizde güzel bir başarı sağladık ve 47 öğrencimizi fen liselerimize gönderdik. Şuan da çalışmaları devam eden nitelikli lise kazandırma çalışmalarımız sonuçlandığında inşallah aynı başarıyı YKS 'de de göstermiş olacağız. Siz değerli öğrencilerimiz öncelikle okumalısınız, okursanız ancak kendinizi geliştirir, hayattan zevk alır, hayatta başarılı olursunuz’’ diye konuştu. Sınıf ziyaretinin ardından okul idaresi ve öğretmenlerle öğretmenler odasında bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Şehit Mustafa Kemal Devrilmez Anadolu Lisesinde yürütülen çalışmalardan dolayı okul idaresi ve öğretmenlere teşekkür etti. 

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