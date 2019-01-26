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Yol öldürüyor!

BOZOK Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsünü ikiye bölen yol yıllardır yer değişikliği bekliyor.

Yol öldürüyor!

BOZOK Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsünü ikiye bölen yol yıllardır yer değişikliği bekliyor.

26 Ocak 2019 Cumartesi 07:00
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Yol öldürüyor!

Daha önce Şanlıurfalı bir öğrencinin otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetmesine neden olan, öğrencilerin fakültelere geçişlerde can güvenliği sorunu yaşadığı yolun ne zaman kampüs dışına alınacağı merak ediliyor.
Konuyu önceki gün Koordinasyon Kurulu toplantısında gündeme taşıyan Bozok Üniversitesi Rektörü Sahih Karacabey,  Atatürk Yolu’nun Erdoğan Akdağ Kampüsü mevkiindeki kampüsü ikiye bölen yaklaşık 6 kilometrelik kısmın dışarıya taşınması gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı. Karayolları 6’ncı Bölge Müdürü İbrahim Yaşar ise, Yozgat Çevre Yolu projesi hayata geçmeden işlem yapılamayacağı cevabını verdi.
Rektör Karacabey ise “O zamana kadar kaç tane öğrenci ölecek?” sorusunu yöneltmek zorunda kaldı.

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