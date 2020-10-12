Yol haritası hazır

SORGUN Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi tarafından, son zamanlarda, özellikle pandemi sürecinde yaptığı faaliyetlerle dikkat çekmeye devam ediyor. Okulda, 12. Sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitimine yönelik okul dezenfektasyon işlemleri yapıldı, gerekli tüm tedbirler alındı. Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesinde Okul faaliyete geçmeden önce alınan önlemler, eğitim öğretim süreci boyunca öğrenci, personel ve velilerin uyması gereken kural gibi konuları içeren ‘Yol Haritası’ okul idaresi tarafından hazırlanarak, okul web sitesinde personel, öğrenci ve velilerin dikkatine sunuldu. Okul İdaresi tarafından yapılan açıklamada, ‘’Personelimizin ve öğrencilerimizin sağlığı bizler için her şeyden önce gelmektedir. Alınan tedbirlerle eğitim öğretim sürecine sorunsuz bir şekilde başlayarak devam ettireceğiz. Tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileriz’’ denildi.