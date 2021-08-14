YOL HARiTASI BELiRLENDi

Kenevirin ekonomiye kazandırılması, endüstriyel değeri yüksek olan ürünlere dönüştürülmesi adına sektör buluşmaları yaparak önemli adımlar atan Yozgat Bozok Üniversitesinde, İnfima Holding ile ‘Kenevir Esaslı İşbirliği ve Yol Haritasının Belirlenmesine’ yönelik çalıştay düzenlendi. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ çalıştayın açılışında yaptığı konuşmasında, üniversitenin ihtisas alanı olan endüstriyel kenevirin bütün biyokütlesinin ekonomiye kazandırılması gibi misyon ve sorumlulukları olduğunu dile getirdi, İnfima Holding gibi sektöre hitap eden firmalarla üniversite sanayi işbirliği kapsamında bir yol haritası çizmek amacıyla çalıştay düzenlediklerini söyledi. Karadağ, sektörün öncü firmalarından olan İnfima Holding’in deneyim ve tecrübelerini kullanarak üniversitenin ihtisas alanı olan kenevir özelinde yapılacak Ar-Ge çalışmaları sonucunda, marka değeri olan, prestijli ürünler elde edip ekonomiye kazandırmak istediklerini dile getirdi. Karadağ, özellikle medikal kenevir alanında yasal düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesiyle geniş yelpazede ürüne dönüşecek olan medikal sektörü besleyen endüstriyel kenevirin mevcut pazarda bölge ve ülke kalkınmasına önemli katkılar sunacağına dikkat çekti. Karadağ, ‘’Bölgesel kalkınma odaklı misyonuylagirişimci bir üniversite olan Yozgat Bozok Üniversitesi öncülüğünde Polat Makine, İlfima Holding gibi sektörün önde gelen firmalarıyla yapılacak işbirliği ile sonuç odaklı bir sürece yönelmek istiyoruz” dedi. İnfima Holding İcra Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Demiröz de, iki seneyi aşkın süredir kenevir özelinde çalışma yürüttüklerini belirterek kenevirin Ar-Ge’sini yapan ve bu pazara hakim ekiple çalışan önemli bir firma olduklarını dile getirdi. Demiröz, ‘’TUBİTAK’la kenevir üzerinde mevcut Ar-Ge çalışmalarımız var. Yozgat Bozok Üniversitesinin ihtisas alanı olması ve bu alanda akreditasyon sağlayan tek öncü üniversite olması hasebiyle gerek İnfima Holding’in saha deneyimleri gerekse Yozgat Bozok Üniversitemizin ile ortaklaşa yürütmeyi planladığımız çalışmalarla keneviri ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Endüstriyel kenevirin sektör önündeki engellerini bürokratik anlamda aşarak Ar-Ge çalışmalarının Yozgat Bozok Üniversitesi işbirliğinde ürüne dönüşmesi adına Yozgat ve bölgesine yatırım temelinde neler kazandırabilirizin gayesi ve çabası içerisindeyiz. Un var şeker ve yağ var biz bunu helvaya dönüştürmek için hazırız’’ diye konuştu. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Bozok Üniversitesinin endüstriyel kenevir alanında ihtisaslaşmasının ardından önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek kenevirin Yozgat adına istifade edilmesi gereken önemli bir katma değer olduğuna vurgu yaptı. Yozgat Valisi Ziya Polat ise, endüstriyel kenevir özelinde yapılan sektör görüşmelerinden artık somut adımlar atılmasını gerektiğine vurgu yaptı. Polat, ‘’Tarım ve Hayvancılık da önemli potansiyeli olan şehrin kenevirde de öncü bir şehir hüviyetine kavuşması arzusundayız’’ ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından, Akademisyenler tarafından kenevir ve kenevir tabanlı ürünlere yönelik sunumlar yapıldı. Yozgat Bozok Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki çalıştaya, Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, İnfima Holding İcra Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Demiröz de katıldı.