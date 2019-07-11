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Yoğunlaştırılmış Yaz Eğitimi

SEVİYE Belirleme Sınavına Yozgat’tan katılan 207 4’üncü sınıf öğrencisi arasından başarılı olan 50 erkek öğrenci, Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Hafızlık proje ortaokulu yoğunlaştırılmış yaz eğitimine başladı.

Yoğunlaştırılmış Yaz Eğitimi

SEVİYE Belirleme Sınavına Yozgat’tan katılan 207 4’üncü sınıf öğrencisi arasından başarılı olan 50 erkek öğrenci, Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Hafızlık proje ortaokulu yoğunlaştırılmış yaz eğitimine başladı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
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Yoğunlaştırılmış Yaz Eğitimi

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği Proje Hafızlık Ortaokulu öğrencileri üç sınıfta, Yozgat Müftülüğünce belirlenen Din Görevlileri tarafından yoğunlaştırılmış Kur'an-ı Kerim eğitimi veriliyor. Her gün saat 09.00’da başlayan eğitimlerde yoğunlaştırılmış Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanında, Okullar Hayat Bulsun Yaz Kursu etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğümüzce görevlendirilen Beden Eğitimi ve Rehberlik Öğretmenler tarafından öğrencilere sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler yaptırıldığı kaydedildi.

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