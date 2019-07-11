Yoğunlaştırılmış Yaz Eğitimi

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği Proje Hafızlık Ortaokulu öğrencileri üç sınıfta, Yozgat Müftülüğünce belirlenen Din Görevlileri tarafından yoğunlaştırılmış Kur'an-ı Kerim eğitimi veriliyor. Her gün saat 09.00’da başlayan eğitimlerde yoğunlaştırılmış Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanında, Okullar Hayat Bulsun Yaz Kursu etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğümüzce görevlendirilen Beden Eğitimi ve Rehberlik Öğretmenler tarafından öğrencilere sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler yaptırıldığı kaydedildi.
11 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
34 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol