Yoğunlaştırılmış Yaz Eğitimi

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği Proje Hafızlık Ortaokulu öğrencileri üç sınıfta, Yozgat Müftülüğünce belirlenen Din Görevlileri tarafından yoğunlaştırılmış Kur'an-ı Kerim eğitimi veriliyor. Her gün saat 09.00’da başlayan eğitimlerde yoğunlaştırılmış Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanında, Okullar Hayat Bulsun Yaz Kursu etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğümüzce görevlendirilen Beden Eğitimi ve Rehberlik Öğretmenler tarafından öğrencilere sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler yaptırıldığı kaydedildi.