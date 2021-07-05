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YOBÜ’den eğitime destek

Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, TÜBİTAK 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında, Siirt Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Fen ve Mühendislik Alanlarında Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi’ etkinliğinde eğitmen olarak yer aldı.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 00:50
YOBÜ’den eğitime destek

Öğretim üyelerinin yanı sıra doktora eğitimine tez aşamasında devam eden genç akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiği ve bölgeye yönelik düzenlenen eğitimden, 30 civarında katılımcı yararlandı. Program kapsamında, TÜBİTAK destek programlarının tanıtımı, bilimsel araştırma projelerinde özgün değer, yöntem, yönetim ve yaygın etki boyutları ele alındı. Proje öneri formları üzerinden uygulamalar yaptırıldı. Eğitmenlerin daha önceki proje deneyimleri paylaşıldı. Katılımcıların memnun kaldığı ve faydalı bulduğu eğitime ilişkin yapılan değerlendirmelerde çok güzel tasarlanmış bir etkinlik olduğuna vurgu yapıldı. Daha önce proje başvurusu reddedilmiş olanların eğitim sayesinde proje konusuna dönük oluşan olumsuz bakış açısının değiştiği, hazırlık aşamasında eksiklerin ve hataların görüldüğü belirtildi. Verimli üç gün geçirildiği, terminoloji ve genel çerçevede proje işleyiş süreçleri konusunda bilgi sahibi olunduğu, proje yazma noktasında ufuk açıcı, genişletici olduğu, ileriye yönelik cesaret verici, projelerde neyi niçin yapmak gerektiği noktasında bilgilendirici bir eğitim verildiğinin altı çizildi. Programın sonunda katılımcılara belge dağıtıldı ve Etkinlik Koordinatörü Prof. Dr. Murat Erman eğitmenlere belge takdim ederek, özverili çabalarından dolayı kendilerine teşekkür etti. 

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YOBÜ’den Eğitime Destek
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