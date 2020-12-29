YOBiTV ve BOYSiS tanıtıldı

Karadağ, rektörlükte düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının dünya ve Türkiye'de insan hayatında önemli değişikliklere neden olduğunu söyledi. Değişikliklerden birinin de uzaktan eğitim olduğunu dile getiren Karadağ, "Üniversitemiz pandemi sürecinin başından bu yana ciddi çalışmalar yürütmektedir. Bu süreçte hem öğrenci hem de akademisyen odaklı çalışmalar yapıldı. Tamamen kendi imkanlarımızla oluşturulan BOYSİS uygulaması Türkiye'de pek çok üniversitenin dikkatini çekimşi ve bizimle irtibata geçmişlerdir" dedi. BOYSİS'in öğrencilerin mekandan bağımsız öğrenmelerini destekleyerek onlara mobil öğrenme deneyimi sunan bir sistem olduğunu aktaran Karadağ, "Pandemi sürecinde öğrencilerimizin uzaktan öğrenme deneyimlerini eksiksiz yaşamaları için android ve IOS işletim sistemleri ile uyumlu, BOYSİS ile entegre çalışan bir mobil uygulamayı da hayata geçirdik. Mobil uygulamamızda öğrencilerimiz ders konularını görüntüleyebilir, forum tartışmalarına katılabilir, ödevlerini gönderebilir, notlarını görüntüleyebilir ve bunlar gibi birçok etkinliği gerçekleştirebilirler." diye konuştu. Karadağ, YOBİTV'nin de üniversitenin en canlı, dinamik bilgi paylaşım sitesi olmasının yanı sıra bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerin canlı yayınlandığı, toplumu bilgilendirdiği bir platform olarak vazife göreceğini belirtti.